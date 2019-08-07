Кабмин Литвы не одобрил запрет курения на балконах 🔊 Воспроизвести Фото: Йоана Сайковска



В среду литовское правительство решило не одобрять рассматриваемые в парламенте поправки, в которых предлагается запретить курение на балконах многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель.



Эта инициатива вызвала широкие дискуссии среди политиков, правительство приняло решение с третьего раза.



В правительственной справке отмечается, что контроль над реализацией такого запрета потребовал бы непропорционально больших финансовых и человеческих ресурсов, доказательный процесс был бы сложным и потребовал бы много времени.



Зарегистрировавшиеся выводы министерство внутренних дел утверждает, что даже после принятия поправок не будет запрещено курить в местах, из которых мы может попасть в квартиры других жителей – например, через открытые окна, входы на лестничные клетки, проходы между домами, воздуховоды. В среду литовское правительство решило не одобрять рассматриваемые в парламенте поправки, в которых предлагается запретить курение на балконах многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель.Эта инициатива вызвала широкие дискуссии среди политиков, правительство приняло решение с третьего раза.В правительственной справке отмечается, что контроль над реализацией такого запрета потребовал бы непропорционально больших финансовых и человеческих ресурсов, доказательный процесс был бы сложным и потребовал бы много времени.Зарегистрировавшиеся выводы министерство внутренних дел утверждает, что даже после принятия поправок не будет запрещено курить в местах, из которых мы может попасть в квартиры других жителей – например, через открытые окна, входы на лестничные клетки, проходы между домами, воздуховоды. "Мы предлагаем больше предавать гласности, больше говорить о вреде курения, просвещать людей", – заявил на заседании глава МИД Эймутис Мисюнас.



Отрицательный вывод правительства не обязывает депутатов голосовать против поправок.



С 2014 года сейм несколько раз отклонял предложение запретить курение на балконах. Противники поправок заявляют, что этот запрет будет невозможно реализовать.



Сейчас в Литве запрещено курить во всех учреждениях образования и социальных учреждениях, на местах работы, в общих жилых помещениях и помещениях общего пользования, ресторанах, кафе, барах, клубах, интернет-кафе, игорных домах, прочих учреждениях свободного времяпровождения, за исключением специально оборудованных сигарных и трубочных клубов.



Также запрещено курить в салонах автомобилей, если в них находятся лица до 18 лет или беременные женщины. BNS Категории: общество Ключевые слова: курение, балкон — статья прочитана 129 раз Комментарии