Ф. Куклянски: слово жидовка меня оскорбляет 🔊 Воспроизвести Фото: Йоана Сайковска



Еврейская община Литвы (ЕОЛ) закрыла Вильнюсскую синагогу, потому что должна обеспечить безопасность своих людей, говорит председатель ЕОЛ Фаина Куклянски.



По ее словам, некоторые люди разжигают рознь в связи с напряженностью после решений властей Вильнюса отказаться от памятных знаков о личностях времен Второй мировой войны, вызывающие крайне противоречивые оценки.



"У нас немало клиентов социального центра, также немало людей, которые пережили Холокост, мы не хотим, чтобы она снова нервничали эмоционально и, вероятно, физически, они не должны второй раз пережить то, что пережили. Достаточно того, что в печати появились такие стихи, в которых упоминается "жидовка Святая Мария". Руководство еврейской общины должно каким-то образом защитить своих членов от ненужного беспокойства", – сказала Ф. Куклянски в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas. Еврейская община Литвы (ЕОЛ) закрыла Вильнюсскую синагогу, потому что должна обеспечить безопасность своих людей, говорит председатель ЕОЛ Фаина Куклянски.По ее словам, некоторые люди разжигают рознь в связи с напряженностью после решений властей Вильнюса отказаться от памятных знаков о личностях времен Второй мировой войны, вызывающие крайне противоречивые оценки."У нас немало клиентов социального центра, также немало людей, которые пережили Холокост, мы не хотим, чтобы она снова нервничали эмоционально и, вероятно, физически, они не должны второй раз пережить то, что пережили. Достаточно того, что в печати появились такие стихи, в которых упоминается "жидовка Святая Мария". Руководство еврейской общины должно каким-то образом защитить своих членов от ненужного беспокойства", – сказала Ф. Куклянски в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas. Она сказала, что слово "жидовка" оскорбляет ее лично, как и других членов общины, как бы оно ни было употреблено.



Витаутас Ландсбергис после возникновения напряженности опубликовал у себя в фейсбуке стихотворение, в котором говорится% "Больше всего мне не хотелось бы, чтобы мои соотечественники настроились против евреев после и из-за затмения (мэра Вильнюса Ремигиюса - ред.) Шимашюса", а также сформулировано ожидание, что "появится один-другой разумный и смелый еврей, не согласный с Шимашюсом".



"И всем братьям-литовцам я говорю и говорю уже по сути почти четверть века: никогда не забывайте, что Матерь Божья, которой мы молимся, заступничества которой мы просим, была святой жидовкой", – завершает стихотворение В. Ландсбергис.



"Меня лично оскорбляет слово "жидовка", я наслушалась этого в школе, мои дети наслушались этого в школе, и в конце концов пришли времена, когда молодежь стала терпимо относиться друг к другу, когда ситуация в Литве стала космополитичной, в отношении евреев у нас не было выпадов и проблем. Это разжигание розни возникло не из-за молодежи, не из-за общей ситуации, а из-за некоторых людей, как я понимаю", – сказала Ф. Куклянски.



"Да, меня оскорбляет, я не "жидовка", я гражданка Литвы, литовка еврейского происхождения. И я считаю, что это слово оскорбляет не только меня. Я не знаю, кто написал это стихотворение, но если это написал профессор (В. Ландсбергис - ред.), то он прекрасно знает, что до войны это слово было не комплиментом, а имело определенный оттенок, оскорбительный для другой национальности, другого человека", – сказала глава ЕОЛ.



ЕОЛ возмущена организуемым в среду националистами митингом у памятника Королю Миндаугасу в Вильнюсе. Организаторы митинга говорят, что реагируют на снятие в Вильнюсе мемориальной доски Йонасу Норейке - генералу Ветре и на переименование аллеи им. Казиса Шкирпы.



В конце июля со стены Библиотеки Академии наук им. Врублевских в Вильнюсе была снята ранее вызвавшая дискуссии мемориальная доска Йонасу Норейке - генералу Ветре.



Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.



Столичный горсовет в конце июля также переименовал аллею им. дипломата и офицера Казиса Шкирпы в Аллею Триколора, как сообщается, из-за декларировавшихся им публично антисемитских взглядов.



Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.



Критики призывали отказаться от мемориальной доски Й. Норейке с учетом того, что, будучи начальником Шяуляйского уезда, он подписал документы о создании еврейского гетто и конфискации еврейского имущества.



Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.



В заключении Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы относительно К. Шкирпы дана оценка его вкладу в дело сопротивления советскому оккупационному режиму, однако подчеркивается, что в 1940–1941 годах в его деятельности "имели место и проявления антисемитизма". BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Куклянски, "жидовка" География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 217 раз Комментарии