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США предостерегли Россию

Фото: politobzor.net


Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Россию от сотрудничества с Венесуэлой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters. Об этом сообщает Рамблер.

По словам Болтона, США намерены отрезать Венесуэлу от международного финансирования и ускорить тем самым «демократический переход» власти в стране.

«Мы снова говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: "Не удваивайте плохую ставку!"» — предостерег Болтон.

Советник отметил, что новые американские санкции покрывают все сферы, связанные с венесуэльским правительством, и могут быть введены в отношении каждого, кто ведет бизнес с Каракасом.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на американской территории.
Rambler.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, США, Венесуэла, Болтон
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добавлена сегодня, 7 августа, 17:00

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