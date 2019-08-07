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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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США предостерегли Россию
Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Россию от сотрудничества с Венесуэлой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters. Об этом сообщает Рамблер.
По словам Болтона, США намерены отрезать Венесуэлу от международного финансирования и ускорить тем самым «демократический переход» власти в стране.
«Мы снова говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: "Не удваивайте плохую ставку!"» — предостерег Болтон.
Советник отметил, что новые американские санкции покрывают все сферы, связанные с венесуэльским правительством, и могут быть введены в отношении каждого, кто ведет бизнес с Каракасом.
6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на американской территории.
Rambler.ru
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