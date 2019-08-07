США предостерегли Россию 🔊 Воспроизвести Фото: politobzor.net



Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Россию от сотрудничества с Венесуэлой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters. Об этом сообщает



По словам Болтона, США намерены отрезать Венесуэлу от международного финансирования и ускорить тем самым «демократический переход» власти в стране.



«Мы снова говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: "Не удваивайте плохую ставку!"» — предостерег Болтон.



Советник отметил, что новые американские санкции покрывают все сферы, связанные с венесуэльским правительством, и могут быть введены в отношении каждого, кто ведет бизнес с Каракасом.



6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на американской территории. Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Россию от сотрудничества с Венесуэлой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters. Об этом сообщает Рамблер По словам Болтона, США намерены отрезать Венесуэлу от международного финансирования и ускорить тем самым «демократический переход» власти в стране.«Мы снова говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: "Не удваивайте плохую ставку!"» — предостерег Болтон.Советник отметил, что новые американские санкции покрывают все сферы, связанные с венесуэльским правительством, и могут быть введены в отношении каждого, кто ведет бизнес с Каракасом.6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на американской территории. Rambler.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Венесуэла, Болтон — статья прочитана 75 раз Комментарии