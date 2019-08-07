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Новая жизнь: как водитель «скорой» спасает животных в Алеппо

Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli


Мохаммед многие годы собирает брошенных и потерявшихся животных на руинах разбомбленного города, сообщает iz.ru.

Мохаммед Алаа аль-Джалиль во время войны в Сирии в 2012 году работал водителем скорой помощи и всегда после окончания трудового дня подкармливал кошек, потерявшихся или брошенных бежавшими от бомбежек хозяевами. За это он получил прозвище «Человек-кот из Алеппо». В 2015 году он стал забирать животных домой, а позже создал приют, где теперь живут сотни разных животных.

Первый приют для животных, средства на организацию которого удалось собрать с помощью соцсетей, получил название «Дом кошек Эрнесто».
Однако здание было полностью разрушено во время бомбежек, тогда же погибло несколько животных.

Часто работники не могли добраться до приюта, прячась от бомбежек в подвалах, или пробирались туда под шквальным огнем.

Вскоре Мохаммед восстановил приют, который стал известен как Il Gattaro D'Aleppo.

Здесь удалось организовать ветеринарную клинику, в ней есть даже аппарат УЗИ.

Ветеринар центра Мохаммад Юссеф сокрушается, что лечебных препаратов не хватает. И хотя животные находятся под наблюдением, не все они могут получать необходимое лечение.

Кроме еды и лекарств приюту необходимо топливо, чтобы обогревать здание.

Также многим животным, пережившим ужасы войны и боящимся громких звуков, требуется особая забота, внимание и ласка.

Приют живет на пожертвования и оказывает помощь животным бесплатно.

Кроме двух сотен кошек сейчас в приюте живут собаки, обезьяны, кролики и прочие питомцы. «Если вы хотите проявить милосердие к людям, начните с милосердия ко всему остальному», — говорит Мохаммед.



iz.ru
Категории: в мире
Ключевые слова: помощь, приют
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добавлена сегодня, 7 августа, 19:00

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