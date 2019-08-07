Новая жизнь: как водитель «скорой» спасает животных в Алеппо 🔊 Воспроизвести Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli



Мохаммед многие годы собирает брошенных и потерявшихся животных на руинах разбомбленного города, сообщает



Мохаммед Алаа аль-Джалиль во время войны в Сирии в 2012 году работал водителем скорой помощи и всегда после окончания трудового дня подкармливал кошек, потерявшихся или брошенных бежавшими от бомбежек хозяевами. За это он получил прозвище «Человек-кот из Алеппо». В 2015 году он стал забирать животных домой, а позже создал приют, где теперь живут сотни разных животных.



Первый приют для животных, средства на организацию которого удалось собрать с помощью соцсетей, получил название «Дом кошек Эрнесто». Мохаммед многие годы собирает брошенных и потерявшихся животных на руинах разбомбленного города, сообщает iz.ru Мохаммед Алаа аль-Джалиль во время войны в Сирии в 2012 году работал водителем скорой помощи и всегда после окончания трудового дня подкармливал кошек, потерявшихся или брошенных бежавшими от бомбежек хозяевами. За это он получил прозвище «Человек-кот из Алеппо». В 2015 году он стал забирать животных домой, а позже создал приют, где теперь живут сотни разных животных.Первый приют для животных, средства на организацию которого удалось собрать с помощью соцсетей, получил название «Дом кошек Эрнесто».



Часто работники не могли добраться до приюта, прячась от бомбежек в подвалах, или пробирались туда под шквальным огнем.



Вскоре Мохаммед восстановил приют, который стал известен как Il Gattaro D'Aleppo.



Здесь удалось организовать ветеринарную клинику, в ней есть даже аппарат УЗИ.



Ветеринар центра Мохаммад Юссеф сокрушается, что лечебных препаратов не хватает. И хотя животные находятся под наблюдением, не все они могут получать необходимое лечение.



Кроме еды и лекарств приюту необходимо топливо, чтобы обогревать здание.



Также многим животным, пережившим ужасы войны и боящимся громких звуков, требуется особая забота, внимание и ласка.



Приют живет на пожертвования и оказывает помощь животным бесплатно.



Кроме двух сотен кошек сейчас в приюте живут собаки, обезьяны, кролики и прочие питомцы. «Если вы хотите проявить милосердие к людям, начните с милосердия ко всему остальному», — говорит Мохаммед.







Однако здание было полностью разрушено во время бомбежек, тогда же погибло несколько животных.Часто работники не могли добраться до приюта, прячась от бомбежек в подвалах, или пробирались туда под шквальным огнем.Вскоре Мохаммед восстановил приют, который стал известен как Il Gattaro D'Aleppo.Здесь удалось организовать ветеринарную клинику, в ней есть даже аппарат УЗИ.Ветеринар центра Мохаммад Юссеф сокрушается, что лечебных препаратов не хватает. И хотя животные находятся под наблюдением, не все они могут получать необходимое лечение.Кроме еды и лекарств приюту необходимо топливо, чтобы обогревать здание.Также многим животным, пережившим ужасы войны и боящимся громких звуков, требуется особая забота, внимание и ласка.Приют живет на пожертвования и оказывает помощь животным бесплатно.Кроме двух сотен кошек сейчас в приюте живут собаки, обезьяны, кролики и прочие питомцы. «Если вы хотите проявить милосердие к людям, начните с милосердия ко всему остальному», — говорит Мохаммед. iz.ru Категории: в мире Ключевые слова: помощь, приют — статья прочитана 172 раза Комментарии