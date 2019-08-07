Skinest обжалует Литовские железные дороги Брюсселю 🔊 Воспроизвести Предприятие Skinest Baltija эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Rail, по сути исключенное из конкурсных закупок литовской государственной ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги), подало жалобу в Еврокомиссию (ЕК).











Skinest обжалует деятельность Lietuvos gelezinkeliai и ее дочерних предприятий: предприятия по перевозке грузов LG Cargo, предприятия Gelezinkeliu tiesimo centras (GTC) и Вильнюсского депо по ремонту локомотивов, – которая якобы искажает конкуренцию, а также подозревает вероятную помощь государства этим предприятиям.



Жалоба, поданная в июне в Директорат по конкуренции ЕК, уже принята к рассмотрению. Брюссель прислал вопросы к правительству, которое попросило дать дополнительное время для ответов. Ответы ожидаются до начала сентября. Skinest обжалует деятельность Lietuvos gelezinkeliai и ее дочерних предприятий: предприятия по перевозке грузов LG Cargo, предприятия Gelezinkeliu tiesimo centras (GTC) и Вильнюсского депо по ремонту локомотивов, – которая якобы искажает конкуренцию, а также подозревает вероятную помощь государства этим предприятиям.Жалоба, поданная в июне в Директорат по конкуренции ЕК, уже принята к рассмотрению. Брюссель прислал вопросы к правительству, которое попросило дать дополнительное время для ответов. Ответы ожидаются до начала сентября. По мнению Skinest Baltija, деятельность Lietuvos gelezinkeliai идет вразрез и с правом Литвы, и с правом Евросоюза (ЕС), нарушает интересы по сути всех участников рынка, прокомментировала ситуацию адвокат Skinest Baltija Дайва Ушинскайте-Филоновене.



По словам директора Департамента коммуникации Lietuvos gelezinkeliai Мантаса Дубаускаса, реорганизация компании проводится в соответствии с Железнодорожной директивой ЕС, процесс учреждения LG Cargo проходил прозрачно и открыто – вся информация обнародовалась.



"Информация о запланированном переводе деятельности была обнародована еще в январе этого года. Жалобы по всем направлениям посыпались только в середине года, после того, как Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Skinest Rail. Skinest обжаловала решение, которым владелец компании признан не соответствующим интересам национальной безопасности Литвы", – сказал он BNS.



Компания указала комиссии, что незаконная помощь государства предоставлялась после учреждения LG Cargo и посредством взноса Lietuvos gelezinkeliai в ее капитал в размере 30 млн евро, впоследствии – посредством отчуждения в пользу предприятия имущества на сумму 30,4 млн евро, а также в результате заключения договора об объединенной деятельности, согласно которому дочернему предприятию были переданы человеческие ресурсы, инфраструктурные мощности и другие ресурсы.



М. Дубаускас уверял, что человеческие ресурсы и другое имущество были переведены не на основании договора об объединенной деятельности, а в связи с переводом всей деятельности по перевозкам грузов – это тоже было обнародовано. Договор об объединенной деятельности, по его словам, действовал только в переходный период, сейчас он уже недействителен.



Как утверждает Skinest, все три дочерних предприятия (LG Cargo, Gelezinkeliu tiesimo centras и Вильнюсское депо по ремонту локомотивов) покупают товары и услуги непублично, объявляют любые квалификационные требования, исключительно короткие сроки для подачи заявок.



Компания Skinest Baltija уже обжаловала в литовских судах два непубличных конкурса дочерних предприятий Литовских железных дорог – объявленный Вильнюсским депо по ремонту локомотивов конкурс на закупку запчастей для товарных вагонов, а также объявленный предприятием LG Cargo конкурс на закупку вагонов стоимостью более 30 млн евро.



Lietuvos gelezinkeliai утверждает, что предприятие LG Cargo разослало информацию о конкурсе на закупку вагонов всем известным производителям, включая и связанному с группой Skinest предприятию. Компания утверждает, что рассылала приглашения производителям напрямую, а не посредникам.



"О другой закупке – деталей для вагонов – Вильнюсское депо по ремонту локомотивов тоже сообщало публично. Skinest участвовала в этой закупке и предложила более высокие цены, чем другие поставщики. И только после того, как не удалось выиграть конкурс, Skinest его обжаловала", – сказал BNS М. Дубаускас.



Служба конкурсных закупок в июне заявила, что LG Cargo, Gelezinkeliu tiesimo centras и Вильнюсское депо по ремонту локомотивов следует считать покупающими организациями – их закупки подлежат обнародованию согласно Закону о конкурсных закупках.



Lietuvos gelezinkeliai утверждает, что в таком случае условия конкурировать на рынке для этих предприятий будут станут хуже.



В апреле этого года Литва обжаловала ЕК и другое предприятие ж/д услуг – LGC Cargo, через своего крупнейшего акционера, латвийскую компанию Baltic Transit Service, косвенно связанное с бывшими латвийскими политиками и Российскими железными дорогами, которое не получает права на перевозку грузов через Литву.







Глава LGC Cargo Сергей Грачёв во вторник подтвердил BNS, что жалоба принята к рассмотрению. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Skinest — статья прочитана 143 раза Комментарии