В Пентагоне заявили, что ИГ находится в процессе возрождения в Сирии 🔊 Воспроизвести Фото: pro-uteplenie.ru



Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Соответствующее утверждение содержится в обнародованном во вторник докладе генерального инспектора Министерства обороны США, готовящего регулярные отчеты о ходе операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), которую проводят в Ираке и Сирии силы коалиции, сообщает



"Несмотря на то, что территориальный "халифат" был потерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии", - подчеркивается в документе. Квартальный доклад охватывает период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года. "Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров [США] в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ", - отмечает генинспектор Пентагона Гленн Файн. "Поддерживаемые США силы обладают ограниченными возможностями для удерживания освобожденных районов", - считает он. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Соответствующее утверждение содержится в обнародованном во вторник докладе генерального инспектора Министерства обороны США, готовящего регулярные отчеты о ходе операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), которую проводят в Ираке и Сирии силы коалиции, сообщает ТАСС "Несмотря на то, что территориальный "халифат" был потерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии", - подчеркивается в документе. Квартальный доклад охватывает период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года. "Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров [США] в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ", - отмечает генинспектор Пентагона Гленн Файн. "Поддерживаемые США силы обладают ограниченными возможностями для удерживания освобожденных районов", - считает он. По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь. "ИГ, вероятно, работает над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря", - подчеркивает генеральный инспектор.



19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США. ТАСС , ТАСС Категории: в мире Ключевые слова: Сирия, Пентагон, ИГ — статья прочитана 137 раз Комментарии