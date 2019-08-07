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Премьер Литвы представит президенту обновленный состав правительства

Фото: news.myseldon.com


Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду представит президенту Гитанасе Науседе состав обновленного правительства.

Перед этим глава государства еще встретится с кандидатом в министры транспорта и коммуникаций, представителем Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярославом Наркевичем, который претендует сменить на этой должности Рокаса Масюлиса.

Г. Науседа также встретится с министром экологии Кестутисом Мажейкой.

Кабмин обновляется после заключения в начале июля коалиционного соглашения между этой партией, Литовским союзом "аграриев" и "зеленых", Литовской социал-демократической трудовой партией и партией "Порядок и справедливость".

Правящие, договорившиеся о коалиции, также решили заменить министра сельского хозяйства – вместо Гедрюса Сурплиса социал-трудовики предложили парламентария Андрюса Палёниса, а вместо министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса они предлагают член ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене.

Пока остается не ясно, будут ли все министры заменены сразу. В случае замены более чем одного министра правительству придется проверить доверие в сейме.

С. Сквярнялис снова был назначен премьером после процедура сложения полномочий в конце июля.
BNS
Категории: политика
Ключевые слова: правительство, Сквярнялис, Науседа
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добавлена сегодня, 7 августа, 12:30

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