|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Премьер Литвы представит президенту обновленный состав правительства
Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду представит президенту Гитанасе Науседе состав обновленного правительства.
Перед этим глава государства еще встретится с кандидатом в министры транспорта и коммуникаций, представителем Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярославом Наркевичем, который претендует сменить на этой должности Рокаса Масюлиса.
Г. Науседа также встретится с министром экологии Кестутисом Мажейкой.
Кабмин обновляется после заключения в начале июля коалиционного соглашения между этой партией, Литовским союзом "аграриев" и "зеленых", Литовской социал-демократической трудовой партией и партией "Порядок и справедливость".
Правящие, договорившиеся о коалиции, также решили заменить министра сельского хозяйства – вместо Гедрюса Сурплиса социал-трудовики предложили парламентария Андрюса Палёниса, а вместо министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса они предлагают член ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене.
Пока остается не ясно, будут ли все министры заменены сразу. В случае замены более чем одного министра правительству придется проверить доверие в сейме.
С. Сквярнялис снова был назначен премьером после процедура сложения полномочий в конце июля.
Категории: политика
Ключевые слова: правительство, Сквярнялис, Науседа
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|