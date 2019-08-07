Премьер Литвы представит президенту обновленный состав правительства 🔊 Воспроизвести Фото: news.myseldon.com



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду представит президенту Гитанасе Науседе состав обновленного правительства.



Перед этим глава государства еще встретится с кандидатом в министры транспорта и коммуникаций, представителем Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярославом Наркевичем, который претендует сменить на этой должности Рокаса Масюлиса.



Г. Науседа также встретится с министром экологии Кестутисом Мажейкой.



Кабмин обновляется после заключения в начале июля коалиционного соглашения между этой партией, Литовским союзом "аграриев" и "зеленых", Литовской социал-демократической трудовой партией и партией "Порядок и справедливость".



Правящие, договорившиеся о коалиции, также решили заменить министра сельского хозяйства – вместо Гедрюса Сурплиса социал-трудовики предложили парламентария Андрюса Палёниса, а вместо министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса они предлагают член ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене.



Пока остается не ясно, будут ли все министры заменены сразу. В случае замены более чем одного министра правительству придется проверить доверие в сейме.



С. Сквярнялис снова был назначен премьером после процедура сложения полномочий в конце июля. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду представит президенту Гитанасе Науседе состав обновленного правительства.Перед этим глава государства еще встретится с кандидатом в министры транспорта и коммуникаций, представителем Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярославом Наркевичем, который претендует сменить на этой должности Рокаса Масюлиса.Г. Науседа также встретится с министром экологии Кестутисом Мажейкой.Кабмин обновляется после заключения в начале июля коалиционного соглашения между этой партией, Литовским союзом "аграриев" и "зеленых", Литовской социал-демократической трудовой партией и партией "Порядок и справедливость".Правящие, договорившиеся о коалиции, также решили заменить министра сельского хозяйства – вместо Гедрюса Сурплиса социал-трудовики предложили парламентария Андрюса Палёниса, а вместо министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса они предлагают член ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене.Пока остается не ясно, будут ли все министры заменены сразу. В случае замены более чем одного министра правительству придется проверить доверие в сейме.С. Сквярнялис снова был назначен премьером после процедура сложения полномочий в конце июля. BNS Категории: политика Ключевые слова: правительство, Сквярнялис, Науседа — статья прочитана 68 раз Комментарии