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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Жители Латвии и Эстонии стали больше доверять ЕС, но лидирует Литва
Позитивное видение Европейского союза в 2019 году среди населения его стран-членов значительно увеличилось по сравнению с 2014 годом. Как сообщается национальный вещатель rus.err.eeсо ссылкой на данные исследования агентства «Евробарометра», это самый высокий уровень доверия жителей ЕС к европейских структурам за 5-летний период, сообщает REGNUM.
Отмечается, что доверие населения к ЕС выше, чем к собственным национальным правительствам или парламентам. С момента последнего проведенного опроса показатели доверия выросли в 20 странах ЕС. При этом больше всего к европейским структурам доверят в Литве (72%), Дании (68%) и Эстонии (60%). В Латвии этот показатель 51%. Уровень доверия к ЕС равен уровню доверия к ЕС жителей Бельгии, у которых точно такой же показатель.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: ЕС
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