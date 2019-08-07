Жители Латвии и Эстонии стали больше доверять ЕС, но лидирует Литва 🔊 Воспроизвести Фото: zik.ua



Позитивное видение Европейского союза в 2019 году среди населения его стран-членов значительно увеличилось по сравнению с 2014 годом. Как сообщается национальный вещатель rus.err.eeсо ссылкой на данные исследования агентства «Евробарометра», это самый высокий уровень доверия жителей ЕС к европейских структурам за 5-летний период, сообщает



Отмечается, что доверие населения к ЕС выше, чем к собственным национальным правительствам или парламентам. С момента последнего проведенного опроса показатели доверия выросли в 20 странах ЕС. При этом больше всего к европейским структурам доверят в Литве (72%), Дании (68%) и Эстонии (60%). В Латвии этот показатель 51%. Уровень доверия к ЕС равен уровню доверия к ЕС жителей Бельгии, у которых точно такой же показатель. Позитивное видение Европейского союза в 2019 году среди населения его стран-членов значительно увеличилось по сравнению с 2014 годом. Как сообщается национальный вещатель rus.err.eeсо ссылкой на данные исследования агентства «Евробарометра», это самый высокий уровень доверия жителей ЕС к европейских структурам за 5-летний период, сообщает REGNUM Отмечается, что доверие населения к ЕС выше, чем к собственным национальным правительствам или парламентам. С момента последнего проведенного опроса показатели доверия выросли в 20 странах ЕС. При этом больше всего к европейским структурам доверят в Литве (72%), Дании (68%) и Эстонии (60%). В Латвии этот показатель 51%. Уровень доверия к ЕС равен уровню доверия к ЕС жителей Бельгии, у которых точно такой же показатель. ИА “Regnum” Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: ЕС — статья прочитана 63 раза Комментарии