Порошенко вернулся на Украину ночью 🔊 Воспроизвести Фото: edaily.com



Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев. Об этом сообщает



Отмечается, что он прилетел в 2.30 ночи.



«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах», — рассказал источник в украинской Госпогранслужбе.



Он добавил, что после Дубая самолет пропал с радаров. После прилета Порошенко уехал из аэропорта на двух автомобилях Mercedes.



Ранее в Государственном бюро расследований Украины возбудили уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы. Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на «Страна.ua».Отмечается, что он прилетел в 2.30 ночи.«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах», — рассказал источник в украинской Госпогранслужбе.Он добавил, что после Дубая самолет пропал с радаров. После прилета Порошенко уехал из аэропорта на двух автомобилях Mercedes.Ранее в Государственном бюро расследований Украины возбудили уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы. Gazeta.ru Категории: политика Ключевые слова: Порошенко, уголовное дело, Мальдивы — статья прочитана 105 раз Комментарии