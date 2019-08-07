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Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на «Страна.ua».
Отмечается, что он прилетел в 2.30 ночи.
«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах», — рассказал источник в украинской Госпогранслужбе.
Он добавил, что после Дубая самолет пропал с радаров. После прилета Порошенко уехал из аэропорта на двух автомобилях Mercedes.
Ранее в Государственном бюро расследований Украины возбудили уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы.
Gazeta.ru
Категории: политика
Ключевые слова: Порошенко, уголовное дело, Мальдивы
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