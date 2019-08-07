В связи с угрозами евреям премьер Литвы призывает правоохрану реагировать 🔊 Воспроизвести Фото: news.myseldon.com



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис во вторник осудил проявления межнациональной розни и призвал правоохрану их предотвратить – после того, как еврейская община сообщила об угрозах.



"Премьер призывает правоохранительные органы незамедлительно предпринять действия, предотвратить вероятные элементы межнациональной розни и в случае необходимости применить другие предусмотренные в законе меры", – говорится в распространенном сообщении правительства.



"Премьер подчеркивает, что обязанность государства – обеспечить право каждого проживающего в нем гражданина и каждой общины на безопасность. Ответственные органы обязаны выполнять эту обязанность", – говорится в нем.



Этот комментарий премьер-министра появился после того, как Еврейская община Литвы (ЕОЛ) сообщила о том, что из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе. ЕОЛ также просит обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис во вторник осудил проявления межнациональной розни и призвал правоохрану их предотвратить – после того, как еврейская община сообщила об угрозах."Премьер призывает правоохранительные органы незамедлительно предпринять действия, предотвратить вероятные элементы межнациональной розни и в случае необходимости применить другие предусмотренные в законе меры", – говорится в распространенном сообщении правительства."Премьер подчеркивает, что обязанность государства – обеспечить право каждого проживающего в нем гражданина и каждой общины на безопасность. Ответственные органы обязаны выполнять эту обязанность", – говорится в нем.Этот комментарий премьер-министра появился после того, как Еврейская община Литвы (ЕОЛ) сообщила о том, что из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе. ЕОЛ также просит обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе. Напряженность в общественном пространстве в последние недели возникла после решений Вильнюсской мэрии переименовать аллею имени дипломата и офицера Казиса Шкирпы и снять мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке со стены библиотеки из-за того, что они предположительно имели отношение к расправам с евреями в годы Второй мировой войны.



Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски сказала BNS, что община в последнее время получает письма с угрозами, однако в полицию не обращалась и обращаться не намерена.



Пресс-атташе полиции Рамунас Матонис сказал BNS, что правоохранители готовы предотвратить вероятные волнения или попытки разжигания межнациональной розни.



"Завтра на митинге у памятника (королю - ред.) Миндаугасу также будут присутствовать дополнительные силы полиции, он будет документироваться, если будут иметь место попытки подстрекательства к беспорядкам – мы готовы реагировать", – сказал представитель полиции.



По его словам, полиция в последние дни общалась с ЕОЛ, однако официальной информации о реальных угрозах правоохрана не получала.



"Ничего официального мы не получали, они только выразили обеспокоенность, что не чувствуют себя в безопасности. Мы заверили, что готовы реагировать", – сказал Р. Матонис. BNS Категории: общество Ключевые слова: синагога, угроза, еврейская община, Сквярнялис — статья прочитана 120 раз Комментарии