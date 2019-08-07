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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве – самая высокая в Европе
Заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве – самая высокая в Европе, сообщил в среду Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД.
Согласно обнародованным в июле данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве показатель заболеваемости в 2017 году был 16,6 случая на 100 жителей.
За Литвой следуют Чехия и Эстония, где заболеваемость была 6,4 случая на 100 тыс. жителей.
Сообщается, что чаще всего клещевым энцефалитом болели люди в возрасте 45-64 года, реже всего – дети до четырех лет. Большинство заболевших не было привито от этой болезни.
Центр напоминает, что самое надежное средство от клещевого энцефалита - прививка.
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