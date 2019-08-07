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Заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве – самая высокая в Европе

Фото: news-life.ru


Заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве – самая высокая в Европе, сообщил в среду Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД.

Согласно обнародованным в июле данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве показатель заболеваемости в 2017 году был 16,6 случая на 100 жителей.

За Литвой следуют Чехия и Эстония, где заболеваемость была 6,4 случая на 100 тыс. жителей.

Сообщается, что чаще всего клещевым энцефалитом болели люди в возрасте 45-64 года, реже всего – дети до четырех лет. Большинство заболевших не было привито от этой болезни.

Центр напоминает, что самое надежное средство от клещевого энцефалита - прививка.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: клещ, энцефалит
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добавлена сегодня, 7 августа, 11:00

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