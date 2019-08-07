Заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве – самая высокая в Европе 🔊 Воспроизвести Фото: news-life.ru



Заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве – самая высокая в Европе, сообщил в среду Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД.



Согласно обнародованным в июле данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве показатель заболеваемости в 2017 году был 16,6 случая на 100 жителей.



За Литвой следуют Чехия и Эстония, где заболеваемость была 6,4 случая на 100 тыс. жителей.



Сообщается, что чаще всего клещевым энцефалитом болели люди в возрасте 45-64 года, реже всего – дети до четырех лет. Большинство заболевших не было привито от этой болезни.



Центр напоминает, что самое надежное средство от клещевого энцефалита - прививка. Заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве – самая высокая в Европе, сообщил в среду Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД.Согласно обнародованным в июле данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве показатель заболеваемости в 2017 году был 16,6 случая на 100 жителей.За Литвой следуют Чехия и Эстония, где заболеваемость была 6,4 случая на 100 тыс. жителей.Сообщается, что чаще всего клещевым энцефалитом болели люди в возрасте 45-64 года, реже всего – дети до четырех лет. Большинство заболевших не было привито от этой болезни.Центр напоминает, что самое надежное средство от клещевого энцефалита - прививка. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: клещ, энцефалит — статья прочитана 122 раза Комментарии