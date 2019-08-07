Президент Литвы инициировал увольнение еще пяти подозреваемых в коррупции судей 🔊 Воспроизвести Фото: news.myseldom.com



Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник инициировал увольнение еще пяти подозреваемых в деле о коррупции судей.



Глава государства обратился в Судейский совет с тем, чтобы он дал рекомендации по поводу освобождения от должности судьи Вильнюсского окружного суда Генрихаса Яглинскиса, судьи Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судьи Каунасского административного суда Гинтараса Чеканаускаса и судьи Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса, которые дискредитировали звание судьи.



Несколько недель назад Г. Науседа уже инициировал увольнение Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса, судей Апелляционного суда Литвы Вальдимараса Бавеянаса и Константина Гурина. Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник инициировал увольнение еще пяти подозреваемых в деле о коррупции судей.Глава государства обратился в Судейский совет с тем, чтобы он дал рекомендации по поводу освобождения от должности судьи Вильнюсского окружного суда Генрихаса Яглинскиса, судьи Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судьи Каунасского административного суда Гинтараса Чеканаускаса и судьи Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса, которые дискредитировали звание судьи.Несколько недель назад Г. Науседа уже инициировал увольнение Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса, судей Апелляционного суда Литвы Вальдимараса Бавеянаса и Константина Гурина. На прошлой неделе Судейский совет отложил вопрос об увольнении судей до пятницы этой недели.



Председатель Судейского совета Альгимантас Валантинас сказал BNS, что еще не знает, будет ли в пятницу вопрос рассматриваться вопрос и относительно остальных пяти судей.



"Еще нет окончательного решения", – сказал А. Валантинас.



В случае одобрения Судейским советом президент должен будет обратиться в сейм по поводу освобождения от должности судей Верховного суда Литвы и Апелляционного суда Литвы. Между тем судей более низких звеньев глава государства может уволить сам.



В сейме также собраны подписи под предложением устроить импичмент судьям К. Гурину, Викторасу Кажису, В. Бавеянасу и Э. Лаужикасу.



Подозрения в деле о коррупции судей также предъявлены шести адвокатам. В этом деле в совершении преступлений разного характера подозреваемыми являются в общей сложности 48 человек, рассматривается около 110 вероятных преступных деяний.



Правоохрана подозревает, что за всевозможные благоприятные решения судей могли быть обещаны и заплачены взятки, суммы взяток могли составлять от 1000 до 100 тысяч евро.



Согласно данным досудебного расследования, сумма договоренных взяток могла достигать 400 тыс. евро.



Часть подозреваемых публично отрицала свою вину. BNS Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: коррупция, судья, Науседа — статья прочитана 133 раза Комментарии