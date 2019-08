Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день 🔊 Воспроизвести oakesfosher.com



В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции. Об этом сообщает



21 человек из списка Bloomberg Billionaires Index лишились $1 млрд, поскольку инвесторы отреагировали на усиление напряженности в отношениях США и Китая.



Так, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос понес $3,4 млрд убытков, его потери оказались самыми многочисленными. Тем не менее, с капиталом в $110 млрд он остается богатейшим человеком планеты.



Ранее сообщалось, что курс китайского юаня опустился к американскому доллару еще на 0,7%. В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции. Об этом сообщает Gazeta.ru co cсылкой на Bloomberg.21 человек из списка Bloomberg Billionaires Index лишились $1 млрд, поскольку инвесторы отреагировали на усиление напряженности в отношениях США и Китая.Так, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос понес $3,4 млрд убытков, его потери оказались самыми многочисленными. Тем не менее, с капиталом в $110 млрд он остается богатейшим человеком планеты.Ранее сообщалось, что курс китайского юаня опустился к американскому доллару еще на 0,7%. Gazeta.ru Категории: экономика Ключевые слова: акции — статья прочитана 151 раз Комментарии