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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции. Об этом сообщает Gazeta.ru co cсылкой на Bloomberg.
21 человек из списка Bloomberg Billionaires Index лишились $1 млрд, поскольку инвесторы отреагировали на усиление напряженности в отношениях США и Китая.
Так, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос понес $3,4 млрд убытков, его потери оказались самыми многочисленными. Тем не менее, с капиталом в $110 млрд он остается богатейшим человеком планеты.
Ранее сообщалось, что курс китайского юаня опустился к американскому доллару еще на 0,7%.
Gazeta.ru
Категории: экономика
Ключевые слова: акции
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