Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу А. Паляцкиса на продление ареста 🔊 Воспроизвести Фото: ru.delfi.lt



Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник отклонил жалобу подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса на продление ареста.



"Отклонили жалобу", – сказал BNS адвокат политика Альгис Петрулис.



А. Паляцкис обжаловал принятое в середине июля Каунасским окружным судом решение еще раз продлить сроке его ареста на три месяца. Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года.



Этот политик является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная "сеть лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.



Прокуроры утверждают, что, находясь на свободе, А. Паляцкис может сбежать из Литвы. Его адвокат отметает такие подозрения. Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник отклонил жалобу подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса на продление ареста."Отклонили жалобу", – сказал BNS адвокат политика Альгис Петрулис.А. Паляцкис обжаловал принятое в середине июля Каунасским окружным судом решение еще раз продлить сроке его ареста на три месяца. Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года.Этот политик является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная "сеть лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.Прокуроры утверждают, что, находясь на свободе, А. Паляцкис может сбежать из Литвы. Его адвокат отметает такие подозрения. По данным новостного портала delfi.lt, в отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.



Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николаем Филипченко, предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.



О проведении досудебного расследования прокуратура сообщила в декабре прошлого года и до сих пор не предоставляет никакой информации по делу.



Вильнюсский окружной суд рассмотрел дело о событиях 13 января 1991 года и в этом году приговорил 67 граждан России, Белоруссии и Украины к срокам заключения от 4 до 14 лет.



Российские правоохранительные органы возбудили дела против литовских судей и прокуроров, рассматривавших дело о событиях 13 января.



Защитник А. Паляцкиса говорит, что его подзащитному не дают свиданий с близкими, а состояние его здоровья ухудшилось. BNS Категории: общество Ключевые слова: арест, Паляцкис География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии