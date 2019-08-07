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Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу А. Паляцкиса на продление ареста

Фото: ru.delfi.lt


Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник отклонил жалобу подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса на продление ареста.

"Отклонили жалобу", – сказал BNS адвокат политика Альгис Петрулис.

А. Паляцкис обжаловал принятое в середине июля Каунасским окружным судом решение еще раз продлить сроке его ареста на три месяца. Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года.

Этот политик является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная "сеть лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Прокуроры утверждают, что, находясь на свободе, А. Паляцкис может сбежать из Литвы. Его адвокат отметает такие подозрения.
По данным новостного портала delfi.lt, в отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.

Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николаем Филипченко, предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.

О проведении досудебного расследования прокуратура сообщила в декабре прошлого года и до сих пор не предоставляет никакой информации по делу.

Вильнюсский окружной суд рассмотрел дело о событиях 13 января 1991 года и в этом году приговорил 67 граждан России, Белоруссии и Украины к срокам заключения от 4 до 14 лет.

Российские правоохранительные органы возбудили дела против литовских судей и прокуроров, рассматривавших дело о событиях 13 января.

Защитник А. Паляцкиса говорит, что его подзащитному не дают свиданий с близкими, а состояние его здоровья ухудшилось.
BNS
Категории: общество
Ключевые слова: арест, Паляцкис
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 августа, 09:00

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