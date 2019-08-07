Под уголовным делом: сколько Порошенко потратил на Мальдивах 🔊 Воспроизвести Фото: tvc.ru



На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, связанное с его поездкой на Мальдивы. Тогда на отдыхе в 2018 году экс-президент и члены его семьи при пересечении границы якобы предъявили фальшивые документы.



Государственное бюро расследований Украины во вторник подтвердило, что расследует уголовное дело о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы экс-президентом страны Петром Порошенко по поддельным документам.



Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил в фейсбуке, что ГБР Украины возбудило уголовное дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году. На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, связанное с его поездкой на Мальдивы. Тогда на отдыхе в 2018 году экс-президент и члены его семьи при пересечении границы якобы предъявили фальшивые документы. «Газета.Ru» выяснила, кто из зарубежных звезд любит погреться под мальдивским солнцем и сколько это стоит.Государственное бюро расследований Украины во вторник подтвердило, что расследует уголовное дело о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы экс-президентом страны Петром Порошенко по поддельным документам.Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил в фейсбуке, что ГБР Украины возбудило уголовное дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году. При этом Портнов обратил внимание, что никто не возражает против отдыха бывшего украинского лидера.



Но, как написал юрист в фейсбуке, необходимо выяснить все подставные фамилии и «чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров».



Данные по подставным фамилиям уже были опубликованы на сайте украинского онлайн-издания «Страна.ua». В материале издания отмечается, что количества документов хватает на «всех взрослых и няню для малышей».



В числе имен значатся Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko).



Петр Порошенко с размахом провел на любимом мальдивском курорте Шеваль Бланк (Cheval Blanc) новогодние каникулы прошлого года. Украинские СМИ тогда заявили, что такой отдых обошелся бюджету страны в $500 тыс. — глава государства вместе с семьей вылетел на острова якобы по поддельным документам, используя для регистрации имя Mr Incognito Petro Ukraine. Перелет туда и обратно на восьмерых взрослых и двоих детей обошелся в $188 тыс.



Отдых «по-королевски» стоил Петру Порошенко и его спутникам $46 тыс. в сутки. Всего президент провел на Мальдивах шесть ночей — общая сумма расходов составила $276 тыс. И это только за проживание.



При этом, учитывая, что Петр Порошенко отдыхал под вымышленной фамилией, вполне возможно, что отдых обошелся еще дороже. Достоверно выяснить это невозможно.



Тропическое государство в Индийском океане очень популярно среди знаменитостей. Оно славится своими пляжами, голубыми лагунами, огромными рифами и высокими ценами.



Королевская семья — принц Уильям и Кейт Миддлтон — еще в 2014 году наслаждалась романтическим отдыхом на том же курорте, что и экс-президент Украины.



Они остановились в частной резиденции курорта, желая сохранить полную конфиденциальность своего отдыха, что обошлось им в $10 тыс за четыре ночи, а ужин из пяти блюд в роскошном ресторане курорта Le 1947 стоил около $500 на человека, не включая напитки, приводит данные US Weekly.



Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас также не смогли обойтись без мальдивских пальм и свой медовый месяц провели «в убежище на необитаемом острове» — роскошной вилле на Soneva Fushi.



По словам менеджеров курорта, стоимость номера Тернер и Джонаса составила более $10 тыс за ночь.



Орландо Блум и Кэти Перри также посещали Мальдивы. Тогда источник People сообщал, что пара остановилась на роскошном курорте Amilla Fushi, где стоимость номера начинается от $709 за ночь.



Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак проводили свой медовый месяц на Мальдивах в пятизвездочном отеле Soneva Jani.



Отель находится на острове Медхуфару, посреди лагуны протяженностью 5,6 км, где каждая вилла, построенная из экологичных материалов, имеет выход в собственную зону. Стоимость двухместного номера начинается от почти $4 тыс. за ночь, а домик с четырьмя спальнями на берегу океана обойдется в почти $12 тыс. за ночь.



Среди других поклонников ультра-роскошного отдыха — чета Бэкхемов. Супруги почти каждый год всей семьей прилетают на Мальдивские острова во время Рождественских каникул. Вилла мечты на курорте One&Only Reethi Rah стоит от $2 тыс. до $30 тыс. в сутки.



Среди других поклонников ультра-роскошного отдыха — чета Бэкхемов. Супруги почти каждый год всей семьей прилетают на Мальдивские острова во время Рождественских каникул. Вилла мечты на курорте One&Only Reethi Rah стоит от $2 тыс. до $30 тыс. в сутки.



Как выясняется, провести «мальдивские каникулы» не такая уж непосильная задача для бывшего главы Украины. С начала 2019 года бывший президент Порошенко задекларировал более 1,5 млрд гривен доходов. Это почти $59 млн.



В декларации с 1 января по 20 мая 2019 года указан возврат Минфином стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения облигаций внутреннего государственного займа в 108,7 млн гривен.



Доход Петра Порошенко от вкладов в Международном инвестиционном банке составил 9,5 млн гривен, 2,5 млн гривен — возврат Центризбиркомом денежного залога кандидата в президенты. А также бывший глава Украины получил возмещение морального вреда от телерадиокомпании ВВС размером в 1,8 млн гривен.



Кроме того, Петр Порошенко задекларировал дивиденды от ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» на общую сумму 440 млн гривен.



Напомним, что в конце июля бывший президент Украины Петр Порошенко вновь покинул страну вместе со своей семьей и отправился на отдых. Такое известие не стало сюрпризом для страны — о готовящемся «побеге» говорили еще до выборов. Например, такую версию выдвигал бывший министр экономики страны Владимир Лановой. А депутат Верховной Рады Сергей Лещенко отмечал, что в случае проигрыша на выборах «будет огромный запрос на наказание Порошенко».



Дело о поддельных паспортах для поездки на Мальдивы не первое против Порошенко.



Ранее сообщалось о том, что против экс-президента Украины заведено уже 13 уголовных дел по обвинениям в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, хищениях, попытке узурпации судебной власти (вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей).



Если бывшего главу государство признают виновным хотя бы в хищении средств из оборонного бюджета, ему может грозить конфискация всего принадлежащего ему имущества, а также длительный срок заключения. Gazeta.ru Категории: в мире Ключевые слова: Порошенко, уголовное дело, Мальдивы — статья прочитана 164 раза Комментарии