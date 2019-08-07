Если кандидатура В. Синкявичюса будет одобрена, женщину искать не будем – лидер ЛСКЗ 🔊 Воспроизвести Фото:ru.delfi.lt



Литва не станет искать женскую кандидатуру в члены Еврокомиссии (ЕК), если министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс привезет весть о том, что его кандидатура подходит, говорит лидер Литовского союза "крестьян" и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.



"Если сегодня В. Синкявичюс привезет весть о том, что его кандидатура подходит, мы точно не будем искать женщину", – сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник в сейме.



Один из кандидатов на пост еврокомиссара для Литвы, министр экономики и инноваций В. Синкявичюс во вторник встречается в Брюсселе с новой главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.



Литва пока официально не определилась, кого предложить в ЕК, однако правящие "аграрии" несколько недель назад заявили, что поддерживают кандидатуру В. Синкявичюса. Литва не станет искать женскую кандидатуру в члены Еврокомиссии (ЕК), если министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс привезет весть о том, что его кандидатура подходит, говорит лидер Литовского союза "крестьян" и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис."Если сегодня В. Синкявичюс привезет весть о том, что его кандидатура подходит, мы точно не будем искать женщину", – сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник в сейме.Один из кандидатов на пост еврокомиссара для Литвы, министр экономики и инноваций В. Синкявичюс во вторник встречается в Брюсселе с новой главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.Литва пока официально не определилась, кого предложить в ЕК, однако правящие "аграрии" несколько недель назад заявили, что поддерживают кандидатуру В. Синкявичюса. "Это не значит, что он остается единственным кандидатом, так как Литва не утвердила кандидата. Вам известно, что сначала должно проголосовать правительство, потом должно быть получено одобрение президента и сейма. То, что сейчас происходит – это консультации, если они будут успешными, я надеюсь, что В. Синкявичюс станет кандидатом", – сказал Р. Карбаускис.



Глава "аграриев" сказал, что встреча министра с новым руководителем ЕК представляет собой "консультацию с той целью, чтобы мы знали, что предложенный кандидат будет оптимальным решением не только с согласия Литвы, но и с согласия там (в Брюсселе – BNS)".



"Мы в сейме четко понимаем, что правящая коалиция при голосовании по кандидатам проголосует за В. Синкявичюса, и это является основанием для проведения консультаций с председателем комиссии, потому что мы не хотели бы предлагать кандидата от Литвы, который не получит назначения", – сказал Р. Карбаускис.



Премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорил, что представитель Литвы мог бы претендовать в ЕК на следующие сферы ответственности – финансы, инновации, внутренняя безопасность или энергетика.



Пресс-секретарь президента Айстис Забараускас подтвердил журналистам, что Литва получила бы более ценный портфель в новом составе ЕК, если бы предложила женскую кандидатуру. BNS , BNS Категории: политика Ключевые слова: еврокомиссар, Синкявичюс — статья прочитана 41 раз Комментарии