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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Мужчина использовал корову, чтобы сделать предложение
В Сети шумно обсуждают необычное предложение руки и сердца, которое сделал британский фермер своей возлюбленной.
Так, мужчина сделал предложение с помощью коровы. А именно, используя коровье вымя, сообщает Рамблер.
На один из сосков коровы он натянул колечко для своей избранницы.
На изобретательного мужчину обрушилась волна критики за деревенский вкус, глупость и жестокое обращение с животными.
По мнению пользователей, нельзя использовать животных в своих "странных целях".
"Бедное животное пострадало из-за идиотской моды…", " Это должно быть квалифицировано как жестокое обращение с животными", — такие комментарии оставляли разгневанные пользователи в Сети. Об этом сообщает Рамблер.
Rambler.ru
Категории: в мире
Ключевые слова: предложение, корова
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