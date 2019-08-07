Мужчина использовал корову, чтобы сделать предложение 🔊 Воспроизвести



В Сети шумно обсуждают необычное предложение руки и сердца, которое сделал британский фермер своей возлюбленной.



Так, мужчина сделал предложение с помощью коровы. А именно, используя коровье вымя, сообщает



На один из сосков коровы он натянул колечко для своей избранницы.



На изобретательного мужчину обрушилась волна критики за деревенский вкус, глупость и жестокое обращение с животными.



По мнению пользователей, нельзя использовать животных в своих "странных целях".



"Бедное животное пострадало из-за идиотской моды…", " Это должно быть квалифицировано как жестокое обращение с животными", — такие комментарии оставляли разгневанные пользователи в Сети. Об этом сообщает Рамблер. В Сети шумно обсуждают необычное предложение руки и сердца, которое сделал британский фермер своей возлюбленной.Так, мужчина сделал предложение с помощью коровы. А именно, используя коровье вымя, сообщает Рамблер На один из сосков коровы он натянул колечко для своей избранницы.На изобретательного мужчину обрушилась волна критики за деревенский вкус, глупость и жестокое обращение с животными.По мнению пользователей, нельзя использовать животных в своих "странных целях"."Бедное животное пострадало из-за идиотской моды…", " Это должно быть квалифицировано как жестокое обращение с животными", — такие комментарии оставляли разгневанные пользователи в Сети. Об этом сообщает Рамблер. Rambler.ru Категории: в мире Ключевые слова: предложение, корова — статья прочитана 169 раз Комментарии