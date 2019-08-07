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Мужчина использовал корову, чтобы сделать предложение 



В Сети шумно обсуждают необычное предложение руки и сердца, которое сделал британский фермер своей возлюбленной.

Так, мужчина сделал предложение с помощью коровы. А именно, используя коровье вымя, сообщает Рамблер.

На один из сосков коровы он натянул колечко для своей избранницы.

На изобретательного мужчину обрушилась волна критики за деревенский вкус, глупость и жестокое обращение с животными.

По мнению пользователей, нельзя использовать животных в своих "странных целях".

"Бедное животное пострадало из-за идиотской моды…", " Это должно быть квалифицировано как жестокое обращение с животными", — такие комментарии оставляли разгневанные пользователи в Сети. Об этом сообщает Рамблер.
Rambler.ru
Категории: в мире
Ключевые слова: предложение, корова
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добавлена сегодня, 7 августа, 18:00

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