В столице Литвы не хватает учителей, классы переполнены 🔊 Воспроизвести sevastopol.su



Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере образования в Вильнюсе уже беспокоит специалистов. Учителей в школах не хватает, классы переполнены,сообщает



Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас сказал DELFI, что сейчас ищут альтернативы. Однако положение такое плачевное, что учителей планируют завозить из регионов.



Сами учителя уверяют, что их коллеги просто уходят в частные школы, где зарплаты в два раза выше. Они предупреждают – только вопрос времени, когда будет настоящей проблемой найти кандидата на пост директора школы.



"Прием в школы завершается. Никто без места не останется, но было нелегко. Сейчас есть еще 5 первоклассников, 30 пятиклассников и 1 девятиклассник, которые до середины августа должны выбирать из предложенных им мест", – сказал Миталас. Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере образования в Вильнюсе уже беспокоит специалистов. Учителей в школах не хватает, классы переполнены,сообщает DELFI Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас сказал DELFI, что сейчас ищут альтернативы. Однако положение такое плачевное, что учителей планируют завозить из регионов.Сами учителя уверяют, что их коллеги просто уходят в частные школы, где зарплаты в два раза выше. Они предупреждают – только вопрос времени, когда будет настоящей проблемой найти кандидата на пост директора школы."Прием в школы завершается. Никто без места не останется, но было нелегко. Сейчас есть еще 5 первоклассников, 30 пятиклассников и 1 девятиклассник, которые до середины августа должны выбирать из предложенных им мест", – сказал Миталас. По его словам, самая большая проблема - обеспечить детям возможность посещать школу рядом с домом в Пилайте. Двум первым классам организовали транспорт для перевозки в прогимназию "Рито".



"Будем пытаться договариваться, чтобы удобно было и ученикам, и родителям возить в Каролинишкес, это не очень далеко. Помочь с транспортом постараемся и детям, которые живут на территории этой прогимназии, но на самом деле - в Пилайте", – сказал вице-мэр. Проблема есть и в Толминкемисе, но там проект гимназии быстро продвигается вперед. Строят пристройку и у гимназии Габиёс, в Пашилайчай. Похожую пристройку планируют построить и в Павильнисе, у основной школы "Вильтис".



Другое проблемное место – Бальсяй. Там нужно формировать не меньше 6 первых классов, но родители против. Они боятся, что в школе появится вторая смена и уроки у детей будут начинаться в обед.



В результате некоторые родители выбрали другие школы, а в оставшихся классах стало по 27 человек (по правилам должно быть не больше 26).



Член совета Литовского родительского форума Кястутис Миколаюнас обратил внимание на то, что после объявления независимости было построено всего небольшое количество школ.



"Вильнюс растет, а большая часть детей ходит в старые школы, построенные в советское время. И сам город уже не такой, как в оные времена. В Пилайте и Сантаришкес нет школ вообще", – заметил он.



По его словам, мэрия пытается регулировать потоки, учитывая место жительства ребенка, но на самом деле система не работает, как должна. Например, родители хитрят и регистрируют место жительства там, где находится школа, в которую они хотят отдать ребенка. "В Вильнюсе не хватает учителей. По данным на 1 июля, не хватает больше 160 учителей. В начальной школе – 44, учителей литовского – 27, английского – 20, воспитателей подготовительных групп – 19, математиков – 18, учителей музыки – 11, информационных технологий – 9, истории – 9", – назвал Миталас вторую проблему.



Он заметил, что растет число учеников начальной школы, поэтому ощущается острая нехватка учителей.



"Надо смотреть, какая госполитика – что делает Министерство науки, образования и спорта, чтобы учителя обеспечили всем необходимым, чтобы у него было больше свободы, чтобы он мог совершенствоваться, чтобы ему платили достойную зарплату? Мне кажется, о таком важном вопросе как престиж профессии учителя еще не задумались как следует", – сказал собеседник.



Вице-мэр сказал, что сейчас расширяют программу "Выбираю профессию учителя". В школы привлекают глав компаний, психологов, антропологов, архитекторов, специалистов в сфере ИТ и телекоммуникаций, художников и т.д.



"Но это удовлетворит лишь часть потребностей. Что с другой – не знаю, может, придется организовать завоз учителей из других регионов. Честно говоря, сейчас обсуждаем этот вопрос", – заметил он, сказав, что пока еще конкретных предложений нет.



"Я признаю, у мэрии возможности ограничены – компенсация той части, которую не оплачивает муниципалитет. Вильнюсская мэрия доплачивает воспитателям, поскольку их очень не хватает, доплачивает врачам и медсестрам в поликлиниках, поскольку мы хотим, чтобы люди работали здесь, в Вильнюсе. Сможем ли мы такую же модель применять и в случае с учителями, пока не могу сказать", – заметил Миталас.



Президент Литовской ассоциации начальных школ Аушра Бурбене сказала DELFI, что проблема нехватки учителей в Вильнюсе обострилась из-за роста числа жителей. Кроме того, появляется немало частных школ.



"Я думаю, многие учителя переходят работать в частные школы. Им предлагают хорошую зарплату. Я знаю, что сейчас это 1000 евро "на руки" и это начинающему учителя. Приведу пример – учитель со стажем в государственной школе получает 700 евро "на руки". Если правительство быстро ничего не изменит, я не знаю, кто будет учить детей", – предупредила она. По словам Бурбене, после раздела педагогического университета, учителей начальной школы начали готовить только с прошлого года, они окончат учебу лишь через 3 года. Кроме того, еще неясно, пойдут ли все эти 20 студентов в школу.



"Государству надо думать не только о зарплате учителей, но и об обязательствах студентов. Если человек бесплатно учится, он должен отработать в школе хотя бы 2-3 года. Может это как-то улучшит ситуация до того, как поднимут зарплаты", – сказала она. По словам Бурбене, другой вариант – социальное жилье. Если учителей не хватает, надо предлагать им бесплатное жилье, чтобы они платили только за коммунальные услуги. "Почему асоциальным людям дают жилье, а учителям - нет? Возить учителей из регионов, я считаю - ненормальная идея. Ну, представьте, едет человек из Кедайняй. Если дадут жилье, то переедет и будет жить. Это же не строитель, который живет в общежитии, построит дом, и уезжает", – напомнила она. DELFI , ru.delfi.lt Категории: образование Ключевые слова: учителя, Миталас География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 170 раз Комментарии