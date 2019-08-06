Шайка Навального сбежала в Прибалтику от расследования об отмывании 1 млрд рублей 🔊 Воспроизвести Фото: spektr.press



Соратники блогера Алексея Навального поспешили покинуть Россию на фоне возбуждения уголовного дела об отмывании денежных средств в так называемом Фонде борьбы с коррупцией, сообщает



Вероятно, пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, менеджер проектов Руслан Шаведдинов и транслирующий митинги на YouTube оператор Алексей Яковлев готовы сравнить ФБК с тонущем кораблем. Соратники Навального спешно покидают границы страны, и, как оказалось, причин для этого несколько.



Одним из главных оснований можно назвать возбуждение уголовного дела против ФБК. 3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств в компании Навального. Следствие установило, что с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и лица, причастные к этой организации, преступным путем получили крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Соратники блогера Алексея Навального поспешили покинуть Россию на фоне возбуждения уголовного дела об отмывании денежных средств в так называемом Фонде борьбы с коррупцией, сообщает Riafan.ru Вероятно, пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, менеджер проектов Руслан Шаведдинов и транслирующий митинги на YouTube оператор Алексей Яковлев готовы сравнить ФБК с тонущем кораблем. Соратники Навального спешно покидают границы страны, и, как оказалось, причин для этого несколько.Одним из главных оснований можно назвать возбуждение уголовного дела против ФБК. 3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств в компании Навального. Следствие установило, что с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и лица, причастные к этой организации, преступным путем получили крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Как стало известно, Ярмыш и Шаведдинов отправились в Финляндию, а Яковлев нацелился на Литву. По информации СМИ, выбор стран был не случайным: именно там «оппозиционеров» обучают устраивать беспорядки западные политтехнологи. Кроме того, в Литве, по некоторым данным, они намерена разместить свой информационный центр.



Второй причиной стал несанкционированных митинг, который проходит в субботу в центре Москвы. Любопытно, что «борцы за свободу» активно призывали москвичей к выходу на улицы — нарушению общественного порядка, который может привести к тяжелым последствиям, а сами в это время поспешили сбежать за рубеж.



Однако незаконная акция 3 августа не собрала ожидаемое в ФБК количество народа. По данным столичного управления МВД РФ, в несанкционированном мероприятии приняли участие 350 человек. Задержаны были около 30 человек, у некоторых из которых правоохранители изъяли оружие. Обеспечивая безопасность жителей и гостей столицы, сотрудники полиции действуют максимально корректно.



Напомним, соратники Навального заявили о нарушении их прав после отказала в регистрации на выборы в Мосгордуму «независимым» кандидатам. При этом они постарались скрыть тот факт, что причина отклонения кандидатур была обоснована законом: число фальсифицированных подписей в предоставленных документов у всех превышало допустимые 10%. Накануне председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в подписных листах были найдены почти 340 «мертвых душ». Riafan.ru Категории: в мире Ключевые слова: отмывание денег, Навальный — статья прочитана 71 раз Комментарии