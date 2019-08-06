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На следующей неделе литовский премьер С. Сквярнялис будет находиться в отпуске
На следующей неделе литовский премьер Салуюс Сквярнялис отправится в отпуск.
Как сообщил BNS пресс-секретарь С. Сквярнялиса Томас Бержинскас, премьер проведет это время в Литве. Главу правительства во время отпуска будет замещать министр финансов Вилюс Шапока.
В подписанном президентом Гитанасом Науседой декрете предусмотрен трехдневный отпуск премьера – с понедельника по среду. Четверг выходной день – Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу, в пятницу премьер берет дополнительный выходной день.
Премьер отправится в отпуск после того, как представит президенту на утверждение состав правительства, это он должен сделать на этой неделе.
BNS, BNS
Категории: политика
Ключевые слова: отпуск, Сквярнялис, Науседа
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