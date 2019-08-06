На следующей неделе литовский премьер С. Сквярнялис будет находиться в отпуске 🔊 Воспроизвести Фото: lrt.lt



На следующей неделе литовский премьер Салуюс Сквярнялис отправится в отпуск.



Как сообщил BNS пресс-секретарь С. Сквярнялиса Томас Бержинскас, премьер проведет это время в Литве. Главу правительства во время отпуска будет замещать министр финансов Вилюс Шапока.



В подписанном президентом Гитанасом Науседой декрете предусмотрен трехдневный отпуск премьера – с понедельника по среду. Четверг выходной день – Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу, в пятницу премьер берет дополнительный выходной день.



Премьер отправится в отпуск после того, как представит президенту на утверждение состав правительства, это он должен сделать на этой неделе. На следующей неделе литовский премьер Салуюс Сквярнялис отправится в отпуск.Как сообщил BNS пресс-секретарь С. Сквярнялиса Томас Бержинскас, премьер проведет это время в Литве. Главу правительства во время отпуска будет замещать министр финансов Вилюс Шапока.В подписанном президентом Гитанасом Науседой декрете предусмотрен трехдневный отпуск премьера – с понедельника по среду. Четверг выходной день – Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу, в пятницу премьер берет дополнительный выходной день.Премьер отправится в отпуск после того, как представит президенту на утверждение состав правительства, это он должен сделать на этой неделе. BNS , BNS Категории: политика Ключевые слова: отпуск, Сквярнялис, Науседа — статья прочитана 104 раза Комментарии