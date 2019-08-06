Журавлёв: Запад готов купить Украину за бесценок 🔊 Воспроизвести Фото: news-life.ru



В Госдуме прокомментировали долговые обязательства Украины — до конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен (около 6,6 млрд долларов), сообщает



«Украина вязнет в долгах, но Запад готов купить ее за бесценок», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.



Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно отчету минфина Украины, страна до конца года должна выплатить значительную сумму долга в 6,6 млрд долларов. В ведомстве ранее сообщали, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5%, до 80,35 млрд долларов. В Госдуме прокомментировали долговые обязательства Украины — до конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен (около 6,6 млрд долларов), сообщает ИА REGNUM Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно отчету минфина Украины, страна до конца года должна выплатить значительную сумму долга в 6,6 млрд долларов. В ведомстве ранее сообщали, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5%, до 80,35 млрд долларов. ИА REGNUM , ИА «Regnum» Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Украина, долг, запад — статья прочитана 147 раз Комментарии