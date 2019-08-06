Главная >> Новости >> в мире, чп и криминал >> В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку

В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку

Фото: fiest.ru


В немецком Ротвайле полиция задержала мигранта с ножом, который агрессивно вел себя с прохожими. При этом во время задержания 28-летний мужчина укусил правоохранителя и служебную собаку, пишет Iz.ru.

Инцидент произошел 2 августа на фестивале. Отмечается, что мужчина укусил женщину-полицейского и попытался сбежать. Однако за ним бросилась служебная собака, которую мигрант также несколько раз укусил. При этом он нанес травмы еще двум сотрудникам полиции. Однако общими усилиями агрессивного мужчину удалось задержать.

Ему предъявлены обвинения в в нападении и сопротивлении при задержании.

В апреле прошлого года сообщалось, что российская туристка покусала полицейских и разбила головой стекло машины в Дубае.
iz.ru, iz.ru
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Германия, собака, полицейский
статья прочитана 140 раз
добавлена сегодня, 6 августа, 14:00

Комментарии

Ирина
6 августа, 16:25
#
А помните пару лет назад все шестерки в европейских правительствах организовывали митинги обычно на вокзалах по формуле ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ НЕЛЕГАЛЫ. Некоторые сэлфи особые твари с ними делали. Другие пистели мы заберем вас в свои семьи,обеспечим работой когда своим не хватает. Язык тоже вам не нужен вы такие окуительные специалисты на пальцах покажете и хватит,все поймут. Д.Б.
Извините за неровный текст и грубые слова. Эмоции захлестнули п.ть.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка