Олигарх призвал премьера Литвы не припудривать ужасную ситуацию в экономике 🔊 Воспроизвести Фото: edaily.com



В Литве корректируют прогнозы экономического роста на второе полугодие. Жигимантас Маурицас, ведущий экономист работающего в стране скандинавского банка Luminor Bank, прогнозирует застой производства и торговли на протяжении длительного периода времени.



Вообще-то Маурицас относится к тому разряду литовских экспертов, которые не брезгуют выдавать желаемое за действительное. Даже когда речь зашла о стагнации, в комментарии для



«Литовцы уверенно завоевывают западные рынки, а домой приводят крупных инвесторов». В Литве корректируют прогнозы экономического роста на второе полугодие., ведущий экономист работающего в стране скандинавского банка Luminor Bank, прогнозирует застой производства и торговли на протяжении длительного периода времени.Вообще-то Маурицас относится к тому разряду литовских экспертов, которые не брезгуют выдавать желаемое за действительное. Даже когда речь зашла о стагнации, в комментарии для EADaily он не забыл подчеркнуть: Общая картина, мягко говоря, приукрашена. После добровольного расставания с традиционным для Литвы российским рынком в 2014—2015 годах литовский бизнес толком не закрепился ни в одной точке мира. Были планы покорить США, Канаду, Ближний Восток и даже Китай с Японией, но чудес не произошло. А если говорить о привлечении инвестиций, то следует признать: они пришли, когда рабочая сила стоила дешево и ушли, когда наемный работник в Литве стал дорогим.



Еще осенью 2018 года прогноз экономического роста был хорош: до 2,4% ВВП в 2019 году. В январе-июне промышленность произвела продукции на 11,5 млрд евро, или на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. И вот гром среди ясного неба: неожиданно заговорили о начале застоя. Пока речи относительно оптимистичны в том смысле, что нулевой рост экономики, по словам того же Маурицаса, не так и плох:



«Особенно, если нулевой рост оценивать в сравнении с состоянием дел в других странах Европейского союза, где наблюдаются даже отрицательные тенденции».



Однако если даже такой записной оптимист, как ведущий экономист банка Luminor Bank заговорил о стагнации, значит, ситуация уже сегодня непростая. И надвигается 2022 год, в котором значительно сократится поддержка из структурных фондов Евросоюза. По прогнозам, Литва не дополучит от Европейской Комиссии до 1,5 млрд евро. Что это будет означать? За ответом можно обратиться к дефицитному бюджету на 2019 год. Его доходная часть, включая помощь ЕС и других международных организаций в размере 1,921 миллиарда евро, составляет 10,59 миллиарда. Расходы государства равны 11,696 миллиарда евро. Потеряв от 10% до 15% бюджета (от 1 до 1,5 млрд), правительству впору говорить о начале затяжного кризиса и вытекающей из этого факта политики затягивания поясов.



Окончательные сомнения в приближении черной полосы развеял миллионер Таутвидас Баршчюс, собственник агропромышленного гиганта Kauno grūdai. Этот концерн известен россиянам, в первую очередь, как производитель муки. Но компания занимается и выращиванием зерновых, в том числе кукурузы, производством мяса птицы, других продуктов для людей и домашних животных. Бизнес поставлен на прочные рельсы: до 9 тысяч тонн мяса птицы в месяц из которых 50% идет на экспорт, заводы Kauno grūdai работают в России и Белоруссии, у концерна стабильно высокие прибыли и надежная репутация среди европейских деловых партнеров. Сам Баршчюс из числа тех предпринимателей, что предпочитают не появляться на экранах ТВ, не выступать консультантами для политиков или экспертами для прессы, а заниматься делом. Но, очевидно, так прижало олигарха, что бьет в колокола. Сказанное им бомбе подобно:



«В независимой Литве никогда не было последовательной экономической политики. Мелкий и средний бизнес стараниями государства практически уничтожен. Сегодня экономика выживает в условиях дьявольской конкурентной борьбы. У Литвы нет доступа на такие важные рынки, как рынки КНР, Кореи, США, Канады. Потеряны выходы в Россию и Белоруссию. Литовцев всюду душат Польша с Эстонией и последние годы Украина. В Польше уже работает примерно три миллиона украинцев. Час труда одного человека обходится польскому бизнесу в 7 евро. В Литве час работы эмигранта с Украины обходится в 8,5 евро — вот насколько разняться налоги между двумя соседними странами.



В Литве громадный чиновничий аппарат, непомерно высокие налоги и абсолютно нет национальной программы развития экономики, нет видения перспектив. Мы неконкурентоспособны. Хватит посыпать литовский экономический пирог словесной сахарной пудрой, чтобы он на языке казался слаще».



Среди болтунов, как известно, состоятельных людей нет. Вот и Таутвидас Баршчюс свои слова подтвердил фактами. Он считает, что Литва «живет если не в кризисе, то в состоянии стресса». По статистике, около 600 000 человек из 2 790 000 балансируют на грани черты бедности, еще около 1 миллиона навсегда покинули родину. В стране не хватает рабочих рук, а если говорить о квалифицированных специалистах, то их не хватает «катастрофически». Правительство премьер-министра Саулюса Сквернялиса слишком много внимания уделяет крохотному внутреннему рынку. Однако кабмин опасается регулировать налоговую систему, стимулировать безработных трудоустраиваться, а не сидеть на государственном пособии.



Госпособия по безработице — один из парадоксов социальной политики в Литве. Государство поддерживает безработных деньгами в размере, условно говоря, 400 евро. А работающий за «минималку» на руки получает условно 450 евро. Нет смысла искать работу, если разницу в 50 евро придется потратить на общественный транспорт, рабочую одежду и обувь. Социальными льготами правительство убивает всякое движение на рынке труда. А на горизонте уже встает задача конкуренции с Украиной, получившей от Брюсселя льготные условия торговли в Европе в виде 30% преимуществ. К тому же Украина по климатическим зонам схожа с Канадой. Приход новых технологий из Китая, который много инвестирует на Украине — всего лишь вопрос времени. Второй конкурент — Россия с ее встающим с колен сельским хозяйством. Урожаи там растут, сохранность продукции превосходная.



«На фоне возможностей Москвы и Киева Литва перестанет быть конкурентоспособной», — прогнозирует Баршчюс.



Смешно, но олигарх даже не сомневается, что его страна в очередной раз профукает имеющиеся преимущества, как в свое время профукала ядерную энергетику:



«Решение добровольно, в одностороннем порядке закрыть безопасно работающую Игналинскую атомную электростанцию повергло в шок всех европейских ядерщиков. Особенно французов. Оборот средств на ИАЭС мог бы сегодня достигать 30 млрд евро, а прибыль и налоги составляли бы 10 млрд. Вместо этого Литва спонсирует производителей электроэнергии из Швеции».



Чуть отвлекаясь от основной темы, но развивая энергетическую, хочется подчеркнуть: владелец компании Kauno grūdai не в восторге от позиции Вильнюса в отношении Белорусской атомной станции. Если отбросить политику и оставить чистую экономику, то сотрудничество с БелАЭС, по его мнению, «Литве выгодно и даже очень выгодно».



Таутвидасу Баршчюсу можно возразить: зачем обобщать? У вас лично дела ведь идут хорошо? Однако и на эти вопросы ответы у промышленника имеются:



«Если анализировать состояние дел в отдельных экономических сегментах, то придется признать, что в сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях экономики провал на провале. Переработчики молока медленно умирают. Африканская чума убивает свиноводство. Птицеводам очень трудно конкурировать с поляками, прибыли в этом секторе практически нулевые.



Что касается непосредственно компании Kauno grūdai, то для Литвы она слишком велика, а для Европы — слишком мала. Чтобы продуктивно вписаться в международные сети, нужно производить гораздо больше, чем концерн производит. Теоретически можно объединить несколько сильных компаний Литвы в одну. Но для литовцев эта миссия невыполнима. Они индивидуалисты, для которых не существует культуры сотрудничества. Отсюда многие беды государства».



К сожалению, миллионер очень невысокого мнения о литовской власти.



«Сегодня с политиками и министрами говорить о бизнесе не имеет смысла. Такое впечатление, что в парламент и правительство попадают люди, которых больше никуда не принимают. Чиновники даже не понимают, что Литва с ее маленькой экономикой очень уязвима. Не случайно крупные финансовые группы вывели свои активы за границу», — констатирует господин Таутвидас. По его мнению, президентура тоже была не помощницей для предпринимателей. Экс-глава государства Даля Грибаускайте 10 лет лишь подчеркивала, что «бизнес есть зло, против которого нужно бороться».



Еще одна беда, режет правду олигарх, в том, что литовцы чрезмерно исполнительны. Например, поляки позволяют себе достаточно вольно трактовать любую директиву Европейского союза. Литовцы слепо следуют каждой букве регламентов, создавая для своей экономики массу искусственных барьеров, о желательности которых Брюссель даже не заикался. А в результате страна по уши в долгах у коммерческих банков, благодаря дорогим кредитам.



«Народ достоин тех, кого избрал. Но сегодня инерция в мышлении и решениях ведет к катастрофе. Нужно, как минимум, рациональное регулирование экономической политики. Сегодня в такой политике литовцы примитивны и плохо прогнозируемы. Ошибки идут косяком, одна за другой. Но правительство проблем решать не хочет, ему проще обложить налогом даже костыль для убогого. Так продолжаться не может. Конкуренты мгновенно воспользуются нашими дальнейшими неудачами».



Таким оказалось резюме Таутвидаса Баршчюса, хозяина концерна Kauno grūdai и члена клуба богатейших людей Литвы.







Рената Рейнгольдене, Клайпеда EADaily Категории: экономика, политика Ключевые слова: Грибаускайте, Сквернялис, Маурицас, Баршчюс — статья прочитана 198 раз Комментарии