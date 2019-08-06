В Вильнюсе снята доска В. Вальсюнене, работавшей на советскую безопасность 🔊 Воспроизвести Фото: ru.delfi.lt



Во вторник утром в Вильнюсе была снята мемориальная доска поэтессе Валерии Вальсюнене, которая работала на советские органы безопасности.



Эту информацию подтвердил BNS представитель мэра Ремигиюса Шимашюса по связям с общественностью Александр Зубряков.



Было решено снять мемориальную доску, висевшую в столичном микрорайоне Жверинаса, после оценки информации исторических источников о том, что В. Вальнюснене, сосланная советскими властями в Красноярскую область, была завербована министерством государственной безопасности. По причине ее сотрудничества с оккупационными властями были выданы более 40 членов сопротивления советской оккупации – Литовского национального совета (ЛНС).



Среди этих лиц был и основатель ЛНС – Йонас Норейка-Генерал Ветра. Посвященная ему мемориальная доска была снятия на прошлой неделе решением мэра по причине выполнения им поручений нацистов, связанных с изоляцией евреев. Во вторник утром в Вильнюсе была снята мемориальная доска поэтессе Валерии Вальсюнене, которая работала на советские органы безопасности.Эту информацию подтвердил BNS представитель мэра Ремигиюса Шимашюса по связям с общественностью Александр Зубряков.Было решено снять мемориальную доску, висевшую в столичном микрорайоне Жверинаса, после оценки информации исторических источников о том, что В. Вальнюснене, сосланная советскими властями в Красноярскую область, была завербована министерством государственной безопасности. По причине ее сотрудничества с оккупационными властями были выданы более 40 членов сопротивления советской оккупации – Литовского национального совета (ЛНС).Среди этих лиц был и основатель ЛНС – Йонас Норейка-Генерал Ветра. Посвященная ему мемориальная доска была снятия на прошлой неделе решением мэра по причине выполнения им поручений нацистов, связанных с изоляцией евреев. Позднее В. Вальсюнене работала в Союзе писателей, упоминалась и в других агентурных делах, направленных против католического духовенства и интеллигенции.



Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс подчеркивает, что она по своему желанию предала граждан Литвы и таким образом разрушила их жизни.



"Будь-то нацисты или советы – нанесение вреда людям при сотрудничестве с этими режимами не может оправдываться никакими тяжелыми обстоятельствами", – заявил мэр в пресс-релизе, опубликованном накануне снятия доски.



Решение о снятии доски приняла Комиссия по вопросам названий, памятников и мемориальных досок города Вильнюса, состоящая из историков, политиков, специалистов по развитию города, представителей Союзов художников и архитекторов. BNS , BNS Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Шимашюс, доска, Вальсюнене — статья прочитана 218 раз Комментарии