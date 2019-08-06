В Литве установят сто новых зарядных станций для электромобилей 🔊 Воспроизвести Фото: les.media



В рамках соглашения между Минэнерго Литвы и немецкой компанией Danpower в Литве появятся сто бесплатных зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает



Глава Минэнерго Жигимантас Вайчюнас заявил, что новая инфраструктура необходима для того, чтобы содействовать использованию экологически чистых автомобилей.



"Литва должна ускорить использование экологического транспорта, чтобы достичь стратегических целей энергетической независимости, выполнить европейские обязательства Литвы и, самое главное, обеспечить здоровую окружающую среду для всех нас", — сказал он. В рамках соглашения между Минэнерго Литвы и немецкой компанией Danpower в Литве появятся сто бесплатных зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает lt.sputniknews.ru Глава Минэнерго Жигимантас Вайчюнас заявил, что новая инфраструктура необходима для того, чтобы содействовать использованию экологически чистых автомобилей."Литва должна ускорить использование экологического транспорта, чтобы достичь стратегических целей энергетической независимости, выполнить европейские обязательства Литвы и, самое главное, обеспечить здоровую окружающую среду для всех нас", — сказал он. Предполагается, что в течение полугода 100 станций подзарядки автомобилей будут переданы Агентству по совершенствованию транспорта, которое отвечает за улучшение дорожной инфраструктуры.



Агентство объявит открытый тендер для выбора оператора сети зарядных станций. Поставщик нового оборудования — компания Elinta charge.



Станции должны быть доступны всем желающим, их мощность составит 22 киловатта.



В апреле литовское правительство утвердило план по снижению загрязнения воздуха. В стратегии большое внимание уделено транспортному сектору. В частности, предлагается поощрить отказ от загрязняющих среду машин — жителям республики будет предлагаться компенсация в размере 1000 евро.



План предназначен для реализации Директивы ЕС, которая обязывает государства-члены разрабатывать, принимать и осуществлять национальные программы по управлению загрязнением воздуха с целью ограничения ежегодных выбросов вредных веществ в атмосферу.



Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предложил рассмотреть возможности введения высокого сбора за регистрацию автомобилей, загрязняющих окружающую среду. По словам главы кабмина, нововведение не будет касаться тех транспортных средств, которые уже зарегистрированы в балтийской республике. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, технологии Ключевые слова: электромобиль География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии