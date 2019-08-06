Эксперты оценивают экономические потери России от рака в 20 млрд долларов 🔊 Воспроизвести Фото:polit.me



Ежегодно Россия теряет из-за преждевременной смертности от рака 8,1 млрд долл. Такие оценки приведены в первом крупномасштабном анализе экономических потерь, связанных с онкологическими заболеваниями, опубликованном в «Скандинавском журнале общественного здоровья» (Scandinavian Journal of Public Health), сообщает



В исследовании приняли участие ведущие российские и международные эксперты – представители НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Университета Тампере (Финляндия), Международного агентства по изучения рака ВОЗ, Финского ракового регистра и др. Использовались данные о смертности от онкологических заболеваний, а также демографические и социально-экономические показатели Росстата. Ежегодно Россия теряет из-за преждевременной смертности от рака 8,1 млрд долл. Такие оценки приведены в первом крупномасштабном анализе экономических потерь, связанных с онкологическими заболеваниями, опубликованном в «Скандинавском журнале общественного здоровья» (Scandinavian Journal of Public Health), сообщает Medvestnik.ru В исследовании приняли участие ведущие российские и международные эксперты – представители НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Университета Тампере (Финляндия), Международного агентства по изучения рака ВОЗ, Финского ракового регистра и др. Использовались данные о смертности от онкологических заболеваний, а также демографические и социально-экономические показатели Росстата. По данным исследователей, финансовые потери России, связанные с раком, выросли с 6,5 млрд долл. в 2001–2005 гг. до 8,1 млрд долл. в 2011–2015 гг., что составило 0,24% от ежегодного ВВП. По оценкам экспертов, несмотря на принимаемые государством меры, к 2030 г. этот показатель останется на высоком уровне и составит 7,5 млрд. долл. (0,14% от ВВП).



Наибольшие экономические потери обусловлены преждевременной смертностью от рака легкого среди мужчин (1,2 млрд долл., 24% от всех потерь по причине смертности от онкозаболеваний среди мужчин) и рака молочной железы у женщин (0,6 млрд долл., 20% от всех потерь по причине смертности от онкологических заболеваний среди женщин).



В период до 2026–2030 гг. прирост экономических потерь будет обусловлен в том числе преждевременной смертностью от ВПЧ-ассоциированных раков: шейки матки (+214 млн долл., или 111%) среди женщин и опухолей головы и шеи (+182 млн долл., или 83%) среди мужчин. Это одни из самых высоких абсолютных и относительных показателей потерь среди всех онкологических заболеваний.



Основной исследователь проекта, научный директор Ассоциации онкологов Северо-Запада, научный сотрудник НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова и Университета Тампере Антон Барчук рассказал порталу Medvestnik.ru, что были изучены результаты подобных исследований, проведенных недавно в США, странах Европы и БРИКС: потери от преждевременной смертности от рака по разным странам составили 0,1–0,5% от ежегодного национального ВВП.



«Что касается России, то в нашем исследовании, к сожалению, нет точных данных обо всех потерях, поскольку этот показатель зависит от многих факторов. 8,1 млрд долл. страна теряет только от преждевременной смертности. Общую же цифру всех экономических потерь, включая затраты на лечение, мы можем только предполагать, называть оценочно: она может превышать 20 млрд долл., или более 1% ВВП. Около четверти этих потерь можно предотвратить», – сказал он.



Возможность снижения этих затрат эксперт связывает с правильной организацией противораковой борьбы и онкологической помощи: «Цифры экономики во многом условны, куда важнее не они, а то, каким образом организована работа – скрининг, диагностика, лечение. Правильная организация требует не столько затрат, сколько времени, образования, воли и желания заниматься этим. Проблемы онкологии не решить вложением даже очень больших денег. Это длительный процесс, требующий не менее 5–10 лет. Важна профилактика, она позволит избежать онкозаболеваний и, значит, потерь. Некоторые элементы противораковой борьбы требуют меньше денег, чем мы думаем. Например, для борьбы с курением достаточно законодательных актов, ограничивающих продажи, повышающих акцизы», – считает он.



Антон Барчук убежден, что важно заниматься и развитием паллиативной помощи: «Паллиативная помощь обеспечивает качество жизни и экономит деньги, сокращая количество ненужных госпитализаций и медицинских процедур». Medvestnik.ru , Medvestnik.ru Категории: экономика, в мире, здоровье Ключевые слова: Россия, рак, смертность, потери — статья прочитана 120 раз Комментарии