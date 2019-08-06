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Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани
Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону, сообщает ТАСС.
"В одной из жилых комнат на полу и кровати были обнаружены тела хозяина дома и малолетнего мальчика с колото-резаными ранениями в области грудной клетки. Также в дверном проеме, ведущем в комнату, было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками асфиксии. Кроме того, в жилище была обнаружена предсмертная записка, в которой, как полагает следствие, женщина указала место, в котором она хотела, чтобы была захоронена ее семья", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Возбуждено дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В правоохранительные органы обратился коллега погибшего 32-летнего мужчины из-за того, что тот не вышел на работу. Он приехал к месту жительства приятеля, дверь в дом была закрыта, поэтому он вызвал полицию.
ТАСС, ТАСС
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: убийство, Краснодарский край
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