Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани 🔊 Воспроизвести Фото: kg.akipress.org



Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону, сообщает



"В одной из жилых комнат на полу и кровати были обнаружены тела хозяина дома и малолетнего мальчика с колото-резаными ранениями в области грудной клетки. Также в дверном проеме, ведущем в комнату, было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками асфиксии. Кроме того, в жилище была обнаружена предсмертная записка, в которой, как полагает следствие, женщина указала место, в котором она хотела, чтобы была захоронена ее семья", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Возбуждено дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).



В правоохранительные органы обратился коллега погибшего 32-летнего мужчины из-за того, что тот не вышел на работу. Он приехал к месту жительства приятеля, дверь в дом была закрыта, поэтому он вызвал полицию. Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону, сообщает ТАСС "В одной из жилых комнат на полу и кровати были обнаружены тела хозяина дома и малолетнего мальчика с колото-резаными ранениями в области грудной клетки. Также в дверном проеме, ведущем в комнату, было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками асфиксии. Кроме того, в жилище была обнаружена предсмертная записка, в которой, как полагает следствие, женщина указала место, в котором она хотела, чтобы была захоронена ее семья", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Возбуждено дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).В правоохранительные органы обратился коллега погибшего 32-летнего мужчины из-за того, что тот не вышел на работу. Он приехал к месту жительства приятеля, дверь в дом была закрыта, поэтому он вызвал полицию. ТАСС , ТАСС Категории: чп и криминал Ключевые слова: убийство, Краснодарский край — статья прочитана 161 раз Комментарии