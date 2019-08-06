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Трамп поручил подготовить меры по введению смертной казни за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту разработать документ, вводящий смертную казнь за массовые убийства и расстрелы, сообщает Gazeta.ru.
Трансляцию обращение к нации главы государства вел CNN.
Президент заявил, что попросил ведомство подготовить законопроект, согласно которому совершающие преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, наказывались смертным приговором.
В результате трех атак 3 и 4 августа в США погибли 29 человек, личности двух стрелков уже установлены.
Gazeta.ru, Gazeta.ru
Категории: политика
Ключевые слова: Трамп, смертная казнь
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