Трамп поручил подготовить меры по введению смертной казни за массовые убийства 🔊 Воспроизвести Фото: zondnews.ru



Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту разработать документ, вводящий смертную казнь за массовые убийства и расстрелы, сообщает



Трансляцию обращение к нации главы государства вел CNN.



Президент заявил, что попросил ведомство подготовить законопроект, согласно которому совершающие преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, наказывались смертным приговором.



В результате трех атак 3 и 4 августа в США погибли 29 человек, личности двух стрелков уже установлены. Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту разработать документ, вводящий смертную казнь за массовые убийства и расстрелы, сообщает Gazeta.ru Трансляцию обращение к нации главы государства вел CNN.Президент заявил, что попросил ведомство подготовить законопроект, согласно которому совершающие преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, наказывались смертным приговором.В результате трех атак 3 и 4 августа в США погибли 29 человек, личности двух стрелков уже установлены. Gazeta.ru , Gazeta.ru Категории: политика Ключевые слова: Трамп, смертная казнь — статья прочитана 62 раза Комментарии