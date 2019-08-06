Министр культуры Франции призвал сограждан не говорить на английском 🔊 Воспроизвести Фото: cncb.com



Министр культуры Франции Франк Ристер высказался по поводу использования английского языка гражданами республики. Сообщение об этом он написал в своем твиттере, сообщает



По мнению Ристера, гражданам республики нужно уменьшить употребление английского языка.



Такое заявление министр посвятил 25-й годовщине принятия закона, регулирующего использование французского языка на телевидении и радио.



«Язык республики — французский», отмечает Ристер.



В свою очередь, пользователи Сети раскритиковали министра культуры, написав в комментариях под постом о том, что президент республики Эммануэль Макрон сам регулярно употребляет английские идиомы. Министр культуры Франции Франк Ристер высказался по поводу использования английского языка гражданами республики. Сообщение об этом он написал в своем твиттере, сообщает Gazeta.ru По мнению Ристера, гражданам республики нужно уменьшить употребление английского языка.Такое заявление министр посвятил 25-й годовщине принятия закона, регулирующего использование французского языка на телевидении и радио.«Язык республики — французский», отмечает Ристер.В свою очередь, пользователи Сети раскритиковали министра культуры, написав в комментариях под постом о том, что президент республики Эммануэль Макрон сам регулярно употребляет английские идиомы. Gazeta.ru Категории: общество Ключевые слова: язык, Ристер — статья прочитана 97 раз Комментарии