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Министр культуры Франции призвал сограждан не говорить на английском

Фото: cncb.com


Министр культуры Франции Франк Ристер высказался по поводу использования английского языка гражданами республики. Сообщение об этом он написал в своем твиттере, сообщает Gazeta.ru.

По мнению Ристера, гражданам республики нужно уменьшить употребление английского языка.

Такое заявление министр посвятил 25-й годовщине принятия закона, регулирующего использование французского языка на телевидении и радио.

«Язык республики — французский», отмечает Ристер.

В свою очередь, пользователи Сети раскритиковали министра культуры, написав в комментариях под постом о том, что президент республики Эммануэль Макрон сам регулярно употребляет английские идиомы.
Gazeta.ru
Категории: общество
Ключевые слова: язык, Ристер
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добавлена сегодня, 6 августа, 10:00

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