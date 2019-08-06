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Министр культуры Франции призвал сограждан не говорить на английском
Министр культуры Франции Франк Ристер высказался по поводу использования английского языка гражданами республики. Сообщение об этом он написал в своем твиттере, сообщает Gazeta.ru.
По мнению Ристера, гражданам республики нужно уменьшить употребление английского языка.
Такое заявление министр посвятил 25-й годовщине принятия закона, регулирующего использование французского языка на телевидении и радио.
«Язык республики — французский», отмечает Ристер.
В свою очередь, пользователи Сети раскритиковали министра культуры, написав в комментариях под постом о том, что президент республики Эммануэль Макрон сам регулярно употребляет английские идиомы.
Gazeta.ru
Категории: общество
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