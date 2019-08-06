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Психолог объяснил пользу стрессов
Психолог Алексей Рощин заявил, что стресс имеет пользу для организма. Об этом сообщает Gazeta.ru.
Психолог советует не опасаться стрессов. По его словам, реакция на различные неблагоприятные факторы учит организм мобилизоваться и реагировать на болезни.
«Если стрессов бы не было, то мы тогда быстро бы вымерли», — сказал Рощин.
При этом он уточнил, что на работе их должно быть минимальное количество. Если рабочее место не нравится, его стоит сменить. В противном случае, организм будет быстро изнашиваться.
Gazeta.ru
Категории: здоровье
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