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Психолог объяснил пользу стрессов

Фото: sunhome.ru


Психолог Алексей Рощин заявил, что стресс имеет пользу для организма. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Психолог советует не опасаться стрессов. По его словам, реакция на различные неблагоприятные факторы учит организм мобилизоваться и реагировать на болезни.

«Если стрессов бы не было, то мы тогда быстро бы вымерли», — сказал Рощин.

При этом он уточнил, что на работе их должно быть минимальное количество. Если рабочее место не нравится, его стоит сменить. В противном случае, организм будет быстро изнашиваться.
Gazeta.ru
Категории: здоровье
Ключевые слова: психолог, стресс
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добавлена сегодня, 6 августа, 17:00

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