|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Истребители НАТО на прошлой неделе 14 раз сопроводили российские военные самолеты
Истребители НАТО на прошлой неделе 14 раз поднимались в воздух для сопровождения летевших в международном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Натовские истребители сопровождали российские военные самолеты каждый день, за исключением субботы. Обычно истребители НАТО поднимаются в воздух для осуществления своей миссии несколько раз в неделю.
Чаще всего истребители союзников поднимались в воздух в пятницу – четыре раза, в среду и четверг – по три раза, в понедельник – два раза, во вторник и в воскресенье – по одному разу.
Чаще всего им пришлось сопровождать истребители "Су-24", "Су-27" и транспортный самолет "Ан-26", а также патрульный самолет "Ил-38", самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления "А-50".
Сообщается, что в пятницу некоторые из этих самолетов участвовали в учениях: они поднялись в воздух в Калининградской области и вернулись назад.
Большинство самолетов летело с отключенным транспондером, без плана полета и не поддерживало связь с Региональным центром управления полетами.
Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
Категории: в мире
Ключевые слова: самолеты, нато, истребители
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|