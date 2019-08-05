Подросток сбросил 6-летнего ребенка со смотровой площадки галереи в Лондоне 🔊 Воспроизвести Фото: ont.by



Полиция Лондона задержала 17-летнего подростка, которого подозревают в том, что он перебросил 6-летнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки, которая расположена под крышей галереи Тейт Модерн на десятом этаже. Об этом сообщает



Как отмечается, ребенок упал на расположенную на уровне пятого этажа крышу основного корпуса здания. На настоящий момент пострадавший мальчик находится в критическом состоянии.



Уточняется, что посетители галереи задержали подростка и не дали ему скрыться с места происшествия до приезда полиции. Сейчас он находится в полицейском участке по подозрению в покушении на убийство.



Причем, как подчеркивается, нет доказательств того, что задержанный был знаком с пострадавшим ребенком.



Ранее сообщалось, что ребенок убегал из школы по крыше и упал животом на острый забор. Полиция Лондона задержала 17-летнего подростка, которого подозревают в том, что он перебросил 6-летнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки, которая расположена под крышей галереи Тейт Модерн на десятом этаже. Об этом сообщает Gazeta.ru Как отмечается, ребенок упал на расположенную на уровне пятого этажа крышу основного корпуса здания. На настоящий момент пострадавший мальчик находится в критическом состоянии.Уточняется, что посетители галереи задержали подростка и не дали ему скрыться с места происшествия до приезда полиции. Сейчас он находится в полицейском участке по подозрению в покушении на убийство.Причем, как подчеркивается, нет доказательств того, что задержанный был знаком с пострадавшим ребенком.Ранее сообщалось, что ребенок убегал из школы по крыше и упал животом на острый забор. Gazeta.ru Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: Лондон, ребёнок, сбросил — статья прочитана 45 раз Комментарии