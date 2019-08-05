Российский художник №1 🔊 Воспроизвести







Рубеж XIX и XX веков был временем, когда творило множество великих мастеров кисти: братья Васнецовы, Нестеров, Левитан, Куинджи, Ярошенко, Ге, Айвазовский… С высоты нашего опыта в этом ряду трудно выделить кого-либо, но тогда первенство Репина признавалось многими коллегами и подтверждалось высокими государственными заказами.



Илья Ефимович Репин родился 5 августа 1844 года в семье военного поселенца в Чугуеве нынешней Харьковской области. Творческое наследие остаётся сейчас не менее актуальным, чем было в его время. Достаточно заглянуть в любой школьный учебник по истории, чтобы обнаружить репродукции его картин — как исторических, так и жанровых, пишет Илья Ефимович Репин родился 5 августа 1844 года в семье военного поселенца в Чугуеве нынешней Харьковской области. Творческое наследие остаётся сейчас не менее актуальным, чем было в его время. Достаточно заглянуть в любой школьный учебник по истории, чтобы обнаружить репродукции его картин — как исторических, так и жанровых, пишет ukraina.ru. Биография



Писать биографию художника довольно сложно. С одной стороны, она всегда невероятно насыщена творческими трудами, с другой — довольно скупа в части собственно событий жизни.



В отличие от Василия Верещагина, много времени проводившего в войнах и походах, Репин был в основном домоседом, хотя, бывало, устремлялся в путешествия.



В детстве Репин учился в школе военных топографов, потом занимался иконописью в мастерской Ивана Бунакова и в передвижной артели. Соблазнившись рассказами о судьбе Ивана Крамского, он отправился в Петербург — поступать в Академию художеств.



В Академию его сразу не приняли — сказался недостаток классического образования. Ничего — доучился в вечерней рисовальной школе, нашёл благотворителя, который внёс плату за обучение в качестве вольного слушателя и проучился в Академии 8 лет, заработав за картину «Воскрешение дочери Иаира» золотую медаль, звание художника первого класса и право на шестилетнее обучение в Европе. Интересно, что картину на классический (в данном случае — библейский) сюжет он писать не хотел, и она осталась недописанной, хотя по сей день считается шедевром.



Впрочем, подлинная слава пришла к Репину благодаря написанному в 1873 году полотну «Бурлаки на Волге», сейчас являющемуся хрестоматийным. Правда, мало кто знает, что мысль написать эту картину возникла у Репина на Неве, и главной её идеей должен был быть контраст между бурлаками и разряженной столичной публикой. Впрочем, для репинских замыслов это нормальное развитие событий.











1873-76 годы (шесть лет не выдержал) Репин провёл за границей — в Австро-Венгрии, Италии, Франции. Ему там не понравилось. В приступе ностальгии Репин написал картину «Садко», в которой герой тоже скучает по родине.



Вернувшись из Европы, Репин поселился в Москве и вступил в Общество передвижников.



В это время он пишет множество полотен на различные темы. Тут и исторические («Царевна Софья») и жанровые («Крестный ход в Курской губернии») полотна и многочисленные портреты (например — портрет композитора Модеста Мусоргского, написанный незадолго перед его смертью). В это время Репин сблизился с Львом Толстым.



В 1882 году Илья Ефимович вернулся в Петербург, где написал ряд своих знаменитых полотен: «Запорожцы», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Иван Грозный» и многие другие.











В этот период он получает два масштабных правительственных заказа — пишет картины «Приём волостных старшин Александром III» (1884 год) и «Юбилейное заседание Государственного Совета» (1903 год). В нагрузку к последнему пошли несколько портретов императора Николая II. Существует легенда, что приобретённая Александром III картина Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых», подтолкнула императора к учреждению Русского музея, где и по сей день хранится значительная часть полотен художника.



Его общественная жизнь в это время отличалась разнообразием — он то сближался с различными художественными направлениями (передвижники, «Мир искусства»), то расставался с ними. Поддерживал очень неровные отношения с известным критиком Владимиром Стасовым (с которым они были то лучшими друзьями, то годами не разговаривали).



В 1894 году Репин вернулся в Академию художеств в качестве профессора и проработал там до 1907 года. Отзывы о его педагогической деятельности были неоднозначными. Подобно многим замечательным художникам, он слишком многое делал интуитивно и слишком мало мог объяснить и донести до своих учеников.



Ещё в 1900 году Репин переселяется в построенное для себя имение «Пенаты» в Куоккале на территории Великого княжества Финляндского. Там он встретил сначала февральскую, а потом и октябрьскую революции.



В 1918 году Куоккала отошла в состав независимой Финляндии. В Россию Репин более не вернулся, скончавшись 29 сентября 1930 года.











Семья



Репин был женат дважды.



В 1872 году он обвенчался с сестрой своего товарища по рисовальной школе Верой Шевцовой. Вера фактически выросла у него на глазах — когда они познакомились, ей было всего около 10 лет…



У супругов было четверо детей — дочери Вера, Надежда, Татьяна и сын Юрий. Семья Репина очень хорошо известна по десяткам полотен — он любил рисовать своих детей. Особенно повезло Вере, которую Репин очень любил. Среди её портретов такие признанные шедевры, как «Стрекоза» и «Осенний букет».



Семейная жизнь художника сложилась не лучшим образом. Слишком разные они с женой были по характеру.



Репин был человеком публичным и светским, любил находиться в центре компании, вечно был окружён дамами, чьё восхищение выражалось отнюдь не только словесно…



Вера Репина была женщиной тихой и домашней, не слишком приспособленной к бурному темпераменту мужа и не способной терпеть его измены. В конце концов, она сблизилась с сыном знаменитого художника Василия Перова Владимиром.



Кончилось всё грандиозным скандалом, изгнанием Перова из дома Репиных, а в 1887 году — разводом.











Второй брак был гражданским. Репин сблизился с экстравагантной писательницей Натальей Нордман — суфражисткой, вегетарианкой и сторонницей отказа от прислуги (в «Пенатах» всюду висели объявления, что прислуги в доме нет, но она, разумеется, была — просто не показывалась на глаза гостей). Нордман больше подошла Репину в качестве хозяйки дома, оказавшись ему полезной и в других отношениях. Она, например, собирала отзывы о его художественной деятельности. Нордман умерла от туберкулёза в 1914 году.



В дальнейшем Репин жил с детьми.



Хозяйство «Пенатов» вела Вера. Девушка имела неоднозначную внешность и, по множеству свидетельств, отвратительный характер, но отца, безусловно, любила. В тяжелейшие послереволюционные времена, когда Репин за недостатком средств был вынужден рисовать на линолеуме, она ухитрялась обеспечивать жизнь двух семей (её брат Юрий был женат). В качестве благодарности советские искусствоведы обвинили её в том, что она скрывала от отца подлинную ситуацию в Советской России (а она-то откуда её знала?) и разбазаривала его эскизы (а откуда она еду брала?). Вера умерла в 1948 году в Хельсинки.



Дочь Надежда страдала от психического заболевания. Умерла в 1931 году.



Сын Юрий тоже стал художником, хотя намного уступал отцу в силе таланта. Писал в основном иконы. Умер в 1954 году.



Татьяна вышла замуж, уехала в Париж и умерла там в 1957 году.











Репин и революция



Отношение Репина к революции соответствовало типичному отношению типичного российского интеллигента.



Илья Ефимович обладал обострённым чувством несправедливости и остро реагировал на неустроенность российской жизни своего времени. Хотя, казалось бы, ему-то чего жаловаться? Он ведь вышел из одной из самых бесправных групп российского населения и сумел воспользоваться «социальным лифтом», поднявшим его на самые высоты, доступные человеку, как тогда говорили, «свободных профессий».



Первая же его известная картина, «Бурлаки», явно показывала тяжелый труд и бесправие людей. Ещё более рельефно социальное расслоение было показано в «Крестном ходе», где помещица и купец шагают в центре религиозной процессии, надёжно отгороженные от «подлого люда» кордоном полиции и десятских.



В 1880-90-х годах Репин с явным сочувствием отозвался на деятельность «Земли и воли» и «Народной воли» картинами «Не ждали», «Арест пропагандиста» и «Отказ от исповеди». Критика, а пуще того политическая цензура, встретили эти полотна, мягко говоря, без восторга. «Отказ от исповеди» Павлу Третьякову запретили демонстрировать (разрешили опять после смены названия на более благонамеренное — «Перед исповедью», авторское название картине вернули в 1936 году).



После событий «кровавого воскресенья» Репин хотел уйти из Академии в знак протеста против действий царя и отреагировал на Манифест 17 октября 1905 года картиной, изображающей радость граждан по поводу долгожданной свободы. Интересно, что первая версия полотна была более «демократическая» (там радовались в основном студенты), а поздняя — более «элитарная» (там на первом месте представлены средние слои городского населения).



При всём при этом Репин совершенно спокойно выполнял царские заказы и писал портреты императора по собственной же инициативе. Негативно относясь к церкви, он писал картины на религиозные темы даже и тогда, когда это не было обусловлено правилами конкурса (как в случае с «дочерью Иаира»).



В 1917 году он успел набросать портрет Александра Керенского.



А вот большевистскую революцию Репин не принял. Сейчас считается, что художник был обижен на экспроприацию — он действительно потерял денежные вклады, дом в Питере и имение Здравнёво в Белоруссии. Но, кажется, его чувство было более глубоким. Во всяком случае, карикатурные «Большевики» написаны где-то даже с душой.



При этом в Советской России Репина изначально сочли если не пролетарским художником, то уж во всяком случае полезным попутчиком. Его приглашали вернуться Луначарский и Ворошилов. Репин знаки внимания (особенно — денежные знаки) принимал. На приглашения отказам не отвечал, но никуда и не ехал, ссылаясь на возраст и нездоровье.











Методика работы



Репин над каждой картиной работал долго. Очень редко цикл работы занимал недели или месяцы. Чаще речь шла о годах. Работа над основными полотнами занимала у художника от двух до четырёх лет.



Более того, временами он возвращался к картине через несколько лет и продолжал её доделывать (по мнению искусствоведов, чаще всего портил). Некоторые картины напоминают барельефы — столько слоев краски было нанесено на полотно при переписывании…



Особенно неприятная история произошла с «Иваном Грозным». В январе 1913 года картину исполосовал ножом вандал. Репин восстановил картину. Увидевший результаты его работы художник и реставратор Игорь Грабарь пришёл в ужас — до такой степени новое лицо Грозного не соответствовало цветовому решению картины. После отъезда автора реставратор соскреб новую краску и восстановил первоначальный цвет и формы…



Репин долго определялся с идей и композицией. Крутил картинку в разные стороны, что видно по многочисленным эскизам и вариантам тех же «запорожцев». Зачастую картина получалась в двух вариантах, которые вроде бы композиционно одинаковы, но несут совершенно разное эмоциональное наполнение — как, например, два варианта «Не ждали».











Долго приходилось искать персонажей, особенно таких, которые были обращены к зрителю спиной. Вот, например, в «запорожцах» на переднем плане — человек с бритой головой. Нужный затылок был обнаружен у обер-гофмейстера Георгия Алексеева, который, разумеется, позировать отказался: одно дело — парадный портрет с регалиями, совсем другое — портрет затылка… Пришлось пойти на военную хитрость — историк Дмитрий Яворницкий отвлёк внимание Алексеева коллекцией монет, в то время как Репин коварно сделал набросок. Узнав себя на картине, Георгий Петрович был очень обижен на обоих.



Если Врубель рисовал по памяти, то Репин составлял фоторобот. Бывало такое, что он долго гонялся за человеком, чтобы нарисовать его ус или ухо, а потом «приклеить» его к персонажу.



Стилистически Репин, разумеется, реалист, но чем дальше, тем больше в его манере появляются черты импрессионизма. Хотя тут, скорее, речь идёт о техническом приёме.











Репин и Украина



Творчество Репина трудно себе представить без влияния Украины.



Именно на малой родине, в Чугуеве, был задуман «Крестный ход», причем эскизы к нему писались в Черниговской губернии и в Киеве. В Чугуеве же был написан «Протодиакон». Кстати, сам Репин считал его образцом антицерковной пропаганды, но сама модель так не считала, да и сейчас на эту картину смотришь несколько иначе.



Огромный интерес Репина вызывала история казачества, тем более глубоко воспринятая, что художник дружил с екатеринославским историком, автором первой систематической истории запорожского казачества Дмитрием Яворницким.



Запорожцам посвящено целых три картины Репина.



Во-первых, это хрестоматийная «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».



Картина, известная в трёх вариантах, писалась много лет. Автор ездил по Украине и Кубани, выискивая образы запорожцев. Впрочем, часть нашёл в Петербурге. Например, моделью для «Тараса Бульбы» (хохочущий седоусый казак в белой смушковой шапке) стал профессор Петербургской консерватории Александр Рубец — потомок польских шляхтичей из-под Стародуба на Брянщине. Писарь на картине — Яворницкий. Атаман Иван Серко (с люлькой рядом с писарем) — герой русско-турецкой войны, киевский генерал-губернатор Михаил Драгомиров. Мрачный казак в чёрной шапке — коллекционер и меценат Василий Тарновский, в усадьбе которого Качановка Репин много и плодотворно гостил. Даже бутылка на столе имела свою историю — её, ещё полную, Яворницкий достал из могилы богатого казака и отдал в 1918 году Нестору Махно в обмен на гарантии безопасности для Екатеринославского музея.



Масса идей осталась нереализованной. Например, на картине должен был быть мальчик — и сын художника Юрий ходил по Киеву, где Репины гостили в «доме Ипсиланти» у Адриана Прахова, в шароварах, вышиванке и с оселедцем.



Во-вторых, это «Черноморская вольница», писавшаяся уже в Куоккале. Для этой картины позировал Владимир Маяковский.



В-третьих, это «Гопак» — одна из последних картин Репина, так и оставшаяся недописанной…



P.S.: Картину «Приплыли» написал вовсе не Репин, а его менее известный современник Лев Соловьёв. Называется она «Монахи. Не туда заехали». Написана картина была в 1870-х и стилистически, а также и по тематике похожа на репинские. Во время выставки в 1930-х её ошибочно повесили рядом с полотнами Репина.



Репин и земля белорусская



Этой главки в замечательном тексте Василия Стоякина, опубликованном порталом Зоя Пасюта сделала там несколько снимков специально для "Обзора".



Писать биографию художника довольно сложно. С одной стороны, она всегда невероятно насыщена творческими трудами, с другой — довольно скупа в части собственно событий жизни.В отличие от Василия Верещагина, много времени проводившего в войнах и походах, Репин был в основном домоседом, хотя, бывало, устремлялся в путешествия.В детстве Репин учился в школе военных топографов, потом занимался иконописью в мастерской Ивана Бунакова и в передвижной артели. Соблазнившись рассказами о судьбе Ивана Крамского, он отправился в Петербург — поступать в Академию художеств.В Академию его сразу не приняли — сказался недостаток классического образования. Ничего — доучился в вечерней рисовальной школе, нашёл благотворителя, который внёс плату за обучение в качестве вольного слушателя и проучился в Академии 8 лет, заработав за картину «Воскрешение дочери Иаира» золотую медаль, звание художника первого класса и право на шестилетнее обучение в Европе. Интересно, что картину на классический (в данном случае — библейский) сюжет он писать не хотел, и она осталась недописанной, хотя по сей день считается шедевром.Впрочем, подлинная слава пришла к Репину благодаря написанному в 1873 году полотну «Бурлаки на Волге», сейчас являющемуся хрестоматийным. Правда, мало кто знает, что мысль написать эту картину возникла у Репина на Неве, и главной её идеей должен был быть контраст между бурлаками и разряженной столичной публикой. Впрочем, для репинских замыслов это нормальное развитие событий.1873-76 годы (шесть лет не выдержал) Репин провёл за границей — в Австро-Венгрии, Италии, Франции. Ему там не понравилось. В приступе ностальгии Репин написал картину «Садко», в которой герой тоже скучает по родине.Вернувшись из Европы, Репин поселился в Москве и вступил в Общество передвижников.В это время он пишет множество полотен на различные темы. Тут и исторические («Царевна Софья») и жанровые («Крестный ход в Курской губернии») полотна и многочисленные портреты (например — портрет композитора Модеста Мусоргского, написанный незадолго перед его смертью). В это время Репин сблизился с Львом Толстым.В 1882 году Илья Ефимович вернулся в Петербург, где написал ряд своих знаменитых полотен: «Запорожцы», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Иван Грозный» и многие другие.В этот период он получает два масштабных правительственных заказа — пишет картины «Приём волостных старшин Александром III» (1884 год) и «Юбилейное заседание Государственного Совета» (1903 год). В нагрузку к последнему пошли несколько портретов императора Николая II. Существует легенда, что приобретённая Александром III картина Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых», подтолкнула императора к учреждению Русского музея, где и по сей день хранится значительная часть полотен художника.Его общественная жизнь в это время отличалась разнообразием — он то сближался с различными художественными направлениями (передвижники, «Мир искусства»), то расставался с ними. Поддерживал очень неровные отношения с известным критиком Владимиром Стасовым (с которым они были то лучшими друзьями, то годами не разговаривали).В 1894 году Репин вернулся в Академию художеств в качестве профессора и проработал там до 1907 года. Отзывы о его педагогической деятельности были неоднозначными. Подобно многим замечательным художникам, он слишком многое делал интуитивно и слишком мало мог объяснить и донести до своих учеников.Ещё в 1900 году Репин переселяется в построенное для себя имение «Пенаты» в Куоккале на территории Великого княжества Финляндского. Там он встретил сначала февральскую, а потом и октябрьскую революции.В 1918 году Куоккала отошла в состав независимой Финляндии. В Россию Репин более не вернулся, скончавшись 29 сентября 1930 года.Репин был женат дважды.В 1872 году он обвенчался с сестрой своего товарища по рисовальной школе Верой Шевцовой. Вера фактически выросла у него на глазах — когда они познакомились, ей было всего около 10 лет…У супругов было четверо детей — дочери Вера, Надежда, Татьяна и сын Юрий. Семья Репина очень хорошо известна по десяткам полотен — он любил рисовать своих детей. Особенно повезло Вере, которую Репин очень любил. Среди её портретов такие признанные шедевры, как «Стрекоза» и «Осенний букет».Семейная жизнь художника сложилась не лучшим образом. Слишком разные они с женой были по характеру.Репин был человеком публичным и светским, любил находиться в центре компании, вечно был окружён дамами, чьё восхищение выражалось отнюдь не только словесно…Вера Репина была женщиной тихой и домашней, не слишком приспособленной к бурному темпераменту мужа и не способной терпеть его измены. В конце концов, она сблизилась с сыном знаменитого художника Василия Перова Владимиром.Кончилось всё грандиозным скандалом, изгнанием Перова из дома Репиных, а в 1887 году — разводом.Второй брак был гражданским. Репин сблизился с экстравагантной писательницей Натальей Нордман — суфражисткой, вегетарианкой и сторонницей отказа от прислуги (в «Пенатах» всюду висели объявления, что прислуги в доме нет, но она, разумеется, была — просто не показывалась на глаза гостей). Нордман больше подошла Репину в качестве хозяйки дома, оказавшись ему полезной и в других отношениях. Она, например, собирала отзывы о его художественной деятельности. Нордман умерла от туберкулёза в 1914 году.В дальнейшем Репин жил с детьми.Хозяйство «Пенатов» вела Вера. Девушка имела неоднозначную внешность и, по множеству свидетельств, отвратительный характер, но отца, безусловно, любила. В тяжелейшие послереволюционные времена, когда Репин за недостатком средств был вынужден рисовать на линолеуме, она ухитрялась обеспечивать жизнь двух семей (её брат Юрий был женат). В качестве благодарности советские искусствоведы обвинили её в том, что она скрывала от отца подлинную ситуацию в Советской России (а она-то откуда её знала?) и разбазаривала его эскизы (а откуда она еду брала?). Вера умерла в 1948 году в Хельсинки.Дочь Надежда страдала от психического заболевания. Умерла в 1931 году.Сын Юрий тоже стал художником, хотя намного уступал отцу в силе таланта. Писал в основном иконы. Умер в 1954 году.Татьяна вышла замуж, уехала в Париж и умерла там в 1957 году.Отношение Репина к революции соответствовало типичному отношению типичного российского интеллигента.Илья Ефимович обладал обострённым чувством несправедливости и остро реагировал на неустроенность российской жизни своего времени. Хотя, казалось бы, ему-то чего жаловаться? Он ведь вышел из одной из самых бесправных групп российского населения и сумел воспользоваться «социальным лифтом», поднявшим его на самые высоты, доступные человеку, как тогда говорили, «свободных профессий».Первая же его известная картина, «Бурлаки», явно показывала тяжелый труд и бесправие людей. Ещё более рельефно социальное расслоение было показано в «Крестном ходе», где помещица и купец шагают в центре религиозной процессии, надёжно отгороженные от «подлого люда» кордоном полиции и десятских.В 1880-90-х годах Репин с явным сочувствием отозвался на деятельность «Земли и воли» и «Народной воли» картинами «Не ждали», «Арест пропагандиста» и «Отказ от исповеди». Критика, а пуще того политическая цензура, встретили эти полотна, мягко говоря, без восторга. «Отказ от исповеди» Павлу Третьякову запретили демонстрировать (разрешили опять после смены названия на более благонамеренное — «Перед исповедью», авторское название картине вернули в 1936 году).После событий «кровавого воскресенья» Репин хотел уйти из Академии в знак протеста против действий царя и отреагировал на Манифест 17 октября 1905 года картиной, изображающей радость граждан по поводу долгожданной свободы. Интересно, что первая версия полотна была более «демократическая» (там радовались в основном студенты), а поздняя — более «элитарная» (там на первом месте представлены средние слои городского населения).При всём при этом Репин совершенно спокойно выполнял царские заказы и писал портреты императора по собственной же инициативе. Негативно относясь к церкви, он писал картины на религиозные темы даже и тогда, когда это не было обусловлено правилами конкурса (как в случае с «дочерью Иаира»).В 1917 году он успел набросать портрет Александра Керенского.А вот большевистскую революцию Репин не принял. Сейчас считается, что художник был обижен на экспроприацию — он действительно потерял денежные вклады, дом в Питере и имение Здравнёво в Белоруссии. Но, кажется, его чувство было более глубоким. Во всяком случае, карикатурные «Большевики» написаны где-то даже с душой.При этом в Советской России Репина изначально сочли если не пролетарским художником, то уж во всяком случае полезным попутчиком. Его приглашали вернуться Луначарский и Ворошилов. Репин знаки внимания (особенно — денежные знаки) принимал. На приглашения отказам не отвечал, но никуда и не ехал, ссылаясь на возраст и нездоровье.Репин над каждой картиной работал долго. Очень редко цикл работы занимал недели или месяцы. Чаще речь шла о годах. Работа над основными полотнами занимала у художника от двух до четырёх лет.Более того, временами он возвращался к картине через несколько лет и продолжал её доделывать (по мнению искусствоведов, чаще всего портил). Некоторые картины напоминают барельефы — столько слоев краски было нанесено на полотно при переписывании…Особенно неприятная история произошла с «Иваном Грозным». В январе 1913 года картину исполосовал ножом вандал. Репин восстановил картину. Увидевший результаты его работы художник и реставратор Игорь Грабарь пришёл в ужас — до такой степени новое лицо Грозного не соответствовало цветовому решению картины. После отъезда автора реставратор соскреб новую краску и восстановил первоначальный цвет и формы…Репин долго определялся с идей и композицией. Крутил картинку в разные стороны, что видно по многочисленным эскизам и вариантам тех же «запорожцев». Зачастую картина получалась в двух вариантах, которые вроде бы композиционно одинаковы, но несут совершенно разное эмоциональное наполнение — как, например, два варианта «Не ждали».Долго приходилось искать персонажей, особенно таких, которые были обращены к зрителю спиной. Вот, например, в «запорожцах» на переднем плане — человек с бритой головой. Нужный затылок был обнаружен у обер-гофмейстера Георгия Алексеева, который, разумеется, позировать отказался: одно дело — парадный портрет с регалиями, совсем другое — портрет затылка… Пришлось пойти на военную хитрость — историк Дмитрий Яворницкий отвлёк внимание Алексеева коллекцией монет, в то время как Репин коварно сделал набросок. Узнав себя на картине, Георгий Петрович был очень обижен на обоих.Если Врубель рисовал по памяти, то Репин составлял фоторобот. Бывало такое, что он долго гонялся за человеком, чтобы нарисовать его ус или ухо, а потом «приклеить» его к персонажу.Стилистически Репин, разумеется, реалист, но чем дальше, тем больше в его манере появляются черты импрессионизма. Хотя тут, скорее, речь идёт о техническом приёме.Творчество Репина трудно себе представить без влияния Украины.Именно на малой родине, в Чугуеве, был задуман «Крестный ход», причем эскизы к нему писались в Черниговской губернии и в Киеве. В Чугуеве же был написан «Протодиакон». Кстати, сам Репин считал его образцом антицерковной пропаганды, но сама модель так не считала, да и сейчас на эту картину смотришь несколько иначе.Огромный интерес Репина вызывала история казачества, тем более глубоко воспринятая, что художник дружил с екатеринославским историком, автором первой систематической истории запорожского казачества Дмитрием Яворницким.Запорожцам посвящено целых три картины Репина.Во-первых, это хрестоматийная «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».Картина, известная в трёх вариантах, писалась много лет. Автор ездил по Украине и Кубани, выискивая образы запорожцев. Впрочем, часть нашёл в Петербурге. Например, моделью для «Тараса Бульбы» (хохочущий седоусый казак в белой смушковой шапке) стал профессор Петербургской консерватории Александр Рубец — потомок польских шляхтичей из-под Стародуба на Брянщине. Писарь на картине — Яворницкий. Атаман Иван Серко (с люлькой рядом с писарем) — герой русско-турецкой войны, киевский генерал-губернатор Михаил Драгомиров. Мрачный казак в чёрной шапке — коллекционер и меценат Василий Тарновский, в усадьбе которого Качановка Репин много и плодотворно гостил. Даже бутылка на столе имела свою историю — её, ещё полную, Яворницкий достал из могилы богатого казака и отдал в 1918 году Нестору Махно в обмен на гарантии безопасности для Екатеринославского музея.Масса идей осталась нереализованной. Например, на картине должен был быть мальчик — и сын художника Юрий ходил по Киеву, где Репины гостили в «доме Ипсиланти» у Адриана Прахова, в шароварах, вышиванке и с оселедцем.Во-вторых, это «Черноморская вольница», писавшаяся уже в Куоккале. Для этой картины позировал Владимир Маяковский.В-третьих, это «Гопак» — одна из последних картин Репина, так и оставшаяся недописанной….: Картину «Приплыли» написал вовсе не Репин, а его менее известный современник Лев Соловьёв. Называется она «Монахи. Не туда заехали». Написана картина была в 1870-х и стилистически, а также и по тематике похожа на репинские. Во время выставки в 1930-х её ошибочно повесили рядом с полотнами Репина.Этой главки в замечательном тексте Василия Стоякина, опубликованном порталом ukraina.ru , нет. Хотя имение под Витебском для художника было не просто одним из объектов его недвижимости. Нынче здесь, в Здравнёво, что в 16 км от Витебска, музей Репина. Во время состоявшегося недавно в этой части Белоруссии "Славянского базара в Витебске" группа жителей литовской Клайпеды побывала в этом музее, исделала там несколько снимков специально для "Обзора". Инф. «Обзора», ukraina.ru Категории: культура, история Ключевые слова: Илья Ефимович Репин — статья прочитана 99 раз Комментарии