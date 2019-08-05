«Многоречивая Вилия» продолжает звучать 🔊 Воспроизвести







В прошедшую субботу, 3 августа, в Доме-музее Адама Мицкевича при Вильнюсском университете, прошёл четвёртый международный поэтический фестиваль «Многоречивая Вилия».



На фестивале, организованном поэтической студией "Поэтоград" ( г. Каунас, руководитель - доктор гуманитарных наук Эляна Суодене) и литературным объединением "Логос"(г. Вильнюс, председатель Владимир Кольцов-Навроцкий), декламировались авторские стихотворения на родных языках участников.



Почётное место в президиуме поэтического праздника совместно с его организаторами занимали: директор дома-музея Адама Мицкевича Римантас Шална, профессор Вильнюсского университета Павел Лавринец, а также представитель Российского посольства в Литве Кира Ширшина. На фестивале, организованном поэтической студией "Поэтоград" ( г. Каунас, руководитель - доктор гуманитарных наук Эляна Суодене) и литературным объединением "Логос"(г. Вильнюс, председатель Владимир Кольцов-Навроцкий), декламировались авторские стихотворения на родных языках участников.Почётное место в президиуме поэтического праздника совместно с его организаторами занимали: директор дома-музея Адама Мицкевича Римантас Шална, профессор Вильнюсского университета Павел Лавринец, а также представитель Российского посольства в Литве Кира Ширшина.



Порадовали своим поэтическим творчеством также и многие другие, присутствовавшие на конференции поэты: Георгий Почуев, Людмила Олефсон-Цереня, Вера Свинцова, Анна Яремчук, Анна Самокина, Виктор Райчев, Ольга Деньковская, Людмила Суркова и др.



В этом году на празднике поэзии «Многоречивая Вилия» присутствовали также гости, приехавшие из других стран - Белоруссии и Израиля. Поэты Тамара Ковальчук и Зоя Кулик, прибывшие из Белоруссии, читали свои авторские произведения, как на родном белорусском языке, так и на русском.











Прибывший из Израиля поэт Александр Грузев, представил свою поэзию также на двух языках: русском и иврите. На этот раз на поэтических чтениях «Многоречивая Вилия» участвовала также многочисленная группа польских поэтов, среди которых был заместитель директора института Польши в Литве Павел Крупка и поэты: Алина Лассота, Александр Соколовский, Вячеслав Зенкевич, Кристина Уженайте, Доминика Олицка.



В поэтических чтениях польских поэтов звучали стихи даже на четырёх языках: польском, русском, литовском и итальянском.



По словам одной из выступивших на поэтических чтениях «Многоречивой Вилии» поэтессы Лины Ионовой (псевдоним), каждый из участников ощутил себя частицей многочисленного и многонационального сообщества поэтов, проникся высоким духом причастности к искусству стихотворчества и в своих авторских стихах выразил самые сокровенные для каждого и важные представления о бытие и окружающей жизни.











Среди почётных гостей праздника поэзии была доктор гуманитарных наук Елена Бахметьева и председатель русского собрания Литвы Людмила Рябенко. Интересную и своеобразную ноту в поэтические чтения внёс представитель Старообрядческой общины Литвы Василий Дегтярёв.



Программу поэтических чтений приятно разнообразили вокальные выступления приехавших гостей из Каунаса - певческого коллектива Каунасского клуба "Надежда"(руководитель – доктор гуманитарных наук Эляна Суодене, художественный руководитель Нели Кольчугина), а также замечательное вокальное выступление двух певиц - Светланы Глебовой и необыкновенное, уникальное исполнение песен певицей Алисой Гладышевой.











Каждому из выступивших на поэтическом вечере участников были вручены грамоты -благодарности за развитие и сохранение многонациональной культуры Литвы на литературном поприще. А некоторым из присутствовавших поэтов и общественных деятелей посчастливилось стать обладателями грамоты от Российского посольства в Литве и авторской книги Римантаса Шалны «Priešingose barikadų pusėse» ( «По обе стороны барикад».



Благодаря таким энтузиастам, людям, преданным искусству поэзии и ценящим поэтическое слово - организаторам прошедшего фестиваля: Эляне Суодене, Владимиру Кольцову- Навроцкому, Римантасу Шалне, « Многоречивая Вилия» продолжает своё звучание уже на протяжении ряда лет.



Авторы фотографий: Александр Илларионов, Валерий Иванов и Галина Иванова



Прозвучала поэзия многих заметных и известных в поэтическом мире авторов таких, как Ирина Мастерман, Раиса Мельникова, Елена Шеремет, Эльвира Поздняя, Александр Снежко, Лина Ионова (псевдоним), Нелли Алифанова, Лайма Дебесюнене, Валерий Иванов, Валерий Зубаков, Елена Бахметьева, Нина Хижий, Валентина Скарджювене, Валентина Екатериничева.Порадовали своим поэтическим творчеством также и многие другие, присутствовавшие на конференции поэты: Георгий Почуев, Людмила Олефсон-Цереня, Вера Свинцова, Анна Яремчук, Анна Самокина, Виктор Райчев, Ольга Деньковская, Людмила Суркова и др.В этом году на празднике поэзии «Многоречивая Вилия» присутствовали также гости, приехавшие из других стран - Белоруссии и Израиля. Поэты Тамара Ковальчук и Зоя Кулик, прибывшие из Белоруссии, читали свои авторские произведения, как на родном белорусском языке, так и на русском.Прибывший из Израиля поэт Александр Грузев, представил свою поэзию также на двух языках: русском и иврите. На этот раз на поэтических чтениях «Многоречивая Вилия» участвовала также многочисленная группа польских поэтов, среди которых был заместитель директора института Польши в Литве Павел Крупка и поэты: Алина Лассота, Александр Соколовский, Вячеслав Зенкевич, Кристина Уженайте, Доминика Олицка.В поэтических чтениях польских поэтов звучали стихи даже на четырёх языках: польском, русском, литовском и итальянском.По словам одной из выступивших на поэтических чтениях «Многоречивой Вилии» поэтессы Лины Ионовой (псевдоним), каждый из участников ощутил себя частицей многочисленного и многонационального сообщества поэтов, проникся высоким духом причастности к искусству стихотворчества и в своих авторских стихах выразил самые сокровенные для каждого и важные представления о бытие и окружающей жизни.Среди почётных гостей праздника поэзии была доктор гуманитарных наук Елена Бахметьева и председатель русского собрания Литвы Людмила Рябенко. Интересную и своеобразную ноту в поэтические чтения внёс представитель Старообрядческой общины Литвы Василий Дегтярёв.Программу поэтических чтений приятно разнообразили вокальные выступления приехавших гостей из Каунаса - певческого коллектива Каунасского клуба "Надежда"(руководитель – доктор гуманитарных наук Эляна Суодене, художественный руководитель Нели Кольчугина), а также замечательное вокальное выступление двух певиц - Светланы Глебовой и необыкновенное, уникальное исполнение песен певицей Алисой Гладышевой.Каждому из выступивших на поэтическом вечере участников были вручены грамоты -благодарности за развитие и сохранение многонациональной культуры Литвы на литературном поприще. А некоторым из присутствовавших поэтов и общественных деятелей посчастливилось стать обладателями грамоты от Российского посольства в Литве и авторской книги Римантаса Шалны «Priešingose barikadų pusėse» ( «По обе стороны барикад».Благодаря таким энтузиастам, людям, преданным искусству поэзии и ценящим поэтическое слово - организаторам прошедшего фестиваля: Эляне Суодене, Владимиру Кольцову- Навроцкому, Римантасу Шалне, « Многоречивая Вилия» продолжает своё звучание уже на протяжении ряда лет. Галина ИВАНОВА , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Многоречивая Вилия» — статья прочитана 67 раз Комментарии