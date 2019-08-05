Турция-2019: Кошкам — все, а русские и в креслах на ресепшен заночуют 🔊 Воспроизвести Фото: booking.com



Согласитесь: первое, что видит турист, прибывающий на курорт, — это отель, который является его визитной карточкой. Каким его увидят прибывающие отдыхающие и как их здесь примут, — от всего этого во многом зависит впечатление от поездки и отдыха в целом. Это аксиома, о которой, судя по отзывам россиян, иногда даже не догадываются турецкие отельеры. Но из песни, как говорится, слов не выбросишь. Чего греха таить, умеют порой хозяева отелей скомкать это впечатление от проведенного у моря отпуска, делая это легко, непринужденно и походя. Особенно когда туристы прекрасно видят, как вольготно чувствуют себя в отелях кошки, а сами при этом сутками не могут порой заселиться в свой номер по вине сотрудников отелей! Почему? Да потому что кот здесь — власть! С русскими же приезжающими можно и не церемониться — подождут, ничего с ними не случится! Могут и в креслах на ресепшен переночевать. Об этом сообщает Рамблер. Об этом сообщает Согласитесь: первое, что видит турист, прибывающий на курорт, — это отель, который является его визитной карточкой. Каким его увидят прибывающие отдыхающие и как их здесь примут, — от всего этого во многом зависит впечатление от поездки и отдыха в целом. Это аксиома, о которой, судя по отзывам россиян, иногда даже не догадываются турецкие отельеры. Но из песни, как говорится, слов не выбросишь. Чего греха таить, умеют порой хозяева отелей скомкать это впечатление от проведенного у моря отпуска, делая это легко, непринужденно и походя. Особенно когда туристы прекрасно видят, как вольготно чувствуют себя в отелях кошки, а сами при этом сутками не могут порой заселиться в свой номер по вине сотрудников отелей! Почему? Да потому что кот здесь — власть! С русскими же приезжающими можно и не церемониться — подождут, ничего с ними не случится! Могут и в креслах на ресепшен переночевать. Об этом сообщает Рамблер. Об этом сообщает Рамблер И этому есть тьма свидетельств… «Трансфертный сопровождающий настойчиво требовал прийти на встречу к отельному гиду для активации медстраховки и обратных билетов (а как иначе им впарить экскурсии и поездки по их магазинам), иначе все не будет работать и обратно не улетишь. Посмеялся от души, — пишет пользователь Валек, отдыхавший в Анталье в отеле Lara Hadrianus Hotel 4*. — И еще одно замечание — в отеле есть кошки, могут спать на креслах, клянчить еду в столовой, дети их кормят, гладят — и тут же руками берут еду для себя». При этом озаботиться вакцинацией и стерилизацией в голову туркам даже не приходит — зачем тратить деньги! А ведь их пускают даже в столовую, где должна, казалось бы, царить чистота и порядок.



«Отдыхали в июле в кемерском отеле Park Avrupa Hotel 3*, — делится впечатлениями Господин. — После дороги приехали в отель примерно в 10.00 утра, очень устали. Сразу нас не заселили в номер, ждали 14 часов. Очень хотели спать — нас просто ломало. В отеле полно кошек — грязных, бездомных, они там бегают везде: на столах, на диванах, на креслах — полная антисанитария. Везде все заляпано и грязно». «Приехали в отель Mira Olimpos Beach 3* в 9 часов вечера, — вспоминает Марся89. — Номер дали на первом этаже именно тот, о котором здесь часто пишут: сырой, с плесенью, без вентиляции и окон. Правда, сразу уточнили, что за 30 $ переселят в хороший, а за 50 дадут с видом на море. На TopHotels количество отличных отзывов зашкаливает: люди находят говядину и россыпь свежих фруктов ежедневно, интернет у них летает, лежаки находятся в любое время суток. А что на самом деле? Вымогательство денег за нормальный номер, нехватка лежаков, питание — полный ужас, полное отсутствие бесплатного вай-фая, а платный плохой. Когда в последнюю ночь у меня началась ангина, я не смогла найти горячую воду, чтобы попить. Все аппараты с напитками (кроме кулера с холодной водой) отключены. Но поверила я именно хорошим отзывам. Первый мой Кемер — и больше уже не хочется».



«Хамство, вымогательство, грязь, — пишет об отеле Кириш Ares Blu 3* пользовательница @lenavladimirovna. — Расселение происходит хуже, чем в кошмарном сне. Мы приехали 4 июля в 10.00 утра, без претензий ожидали 14.00, затем нам сказали, что произошли накладки, и номер будет после 18.00, затем 22.00, затем 24.00. Многие сейчас скажут, что надо было положить денег, дали — не помогло. Другие посоветовали бы купить хамам — купили, пока ждали, и туда сходили, причем ждали с пониманием, спокойно, без скандала. И только после обещания в 24.00 попросили возможность другого отеля. Мы пытались звонить представителю туроператора Coral Travel и говорили, что время позднее, а нас еще не заселили. Девушка, чье имя было на стенде (Анна) ответила, что это не ее компетенция, и предложила позвонить на номер колл-центра. Там вежливо выслушивали, уточняли номер ваучера, клали трубку и… забывали, кто звонил. И так 3 раза! Между прочим, было нас четыре семьи! И только после того, как мы открыли рот на все побережье, нам попытались дать номер в подвале, где на дверях написано, что это номера для персонала. Кричала я сильно — просто кончилось терпение. Словом, получили мы номер только в 14.30 следующего дня — почти через 30 часов! В заключение скажу, что еще была и кишечная инфекция: сначала у мужа, потом у меня, вызывали врача, активировали страховку. В результате, о выборе отеля хочется сказать: что куда угодно, только не сюда!».



И таких отзывов в соцсетях и на форумах — пруд пруди. Что ж, кошки, наверное, важней для турков, чем российские туристы, которые уже обогатили не одно поколение отельеров — они, в свою очередь, в некоторых гостиницах меняются, как перчатки: обманул, обчистил туриста, как липку, — дай другому положить на отдыхающих кошачий хвост. Но вот когда он встанет дыбом на самих турок — им уже мало не покажется. Об этом сообщает Рамблер. Rambler.ru Категории: в мире Ключевые слова: русские, туризм, Турция, отель — статья прочитана 141 раз Комментарии