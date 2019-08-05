Мост между прошлым и будущим 🔊 Воспроизвести







1 августа в Каунасе в связи с 75-летней годовщиной освобождения города Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков с участием представителей общественности, ветеранов, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, ряда структур литовского гражданского общества, средств массовой информации, а также Посольства России в Литве прошла серия памятных мероприятий, посвящённых этой юбилейной дате.



Состоялось возложение венков к памятнику солдатам Красной Армии, павшим в июле 1944 года в ходе Каунасской наступательной операции, к скульптурной композиции женщине-матери в Верхних Шанцах (на снимках), мемориалам на Шестом и Девятом фортах, где в 1941-1944 гг. в концентрационных лагерях были замучены десятки тысяч людей разных национальностей. Состоялось возложение венков к памятнику солдатам Красной Армии, павшим в июле 1944 года в ходе Каунасской наступательной операции, к скульптурной композиции женщине-матери в Верхних Шанцах (на снимках), мемориалам на Шестом и Девятом фортах, где в 1941-1944 гг. в концентрационных лагерях были замучены десятки тысяч людей разных национальностей.



Посол России в Литве Александр Удальцов, обратив внимание на то, как события Великой Отечественной войны затронули его семью, рассказав о своих родителях, участвовавших в боях с армией фашистской Германии, особо отметил, что никому не удастся заставить нас отказаться от права помнить и чтить героев войны, от свободы, которую отстояло для нас поколение наших дедов и прадедов.



«Надо осмыслить прошлое, сделать соответствующие выводы, чтобы жить достойно сегодня», - заметил А.Удальцов, приехавший на мероприятия в Каунасе после посещения литовско-российской границы.











Он рассказал о новом мосте, который соединил литовский и российский берега, но по ряду бюрократических причин, порождённых сугубо политическими моментами, он до сих пор не действует. Хотя его пропускная способность - 4,5 тысячи автомашин в день. И он бы стал большим подспорьем в развитии литовско-российских отношений, по крайней мере, на приграничном уровне.



По словам посла, после того, как 1-го июля начал действовать новый порядок посещения Калининградской области жителями Литвы, за месяц электронную визу получили 20000 человек, 10 тысяч уже побывали там, что чётко показывает заинтересованность простых людей в добрососедских отношениях.



«Поэтому мы снова будем поднимать перед литовской стороной вопрос о порядке упрощённого приграничного движения», - сообщил А.Удальцов, напомнив, что в своё время Москва и Вильнюс вели переговоры о том, чтобы жители приграничных районов могли посещать сопредельные территории в условиях максимально облегчённого визового режима.











В качестве примера привлекательности такого варианта добрососедства посол привёл результаты аналогичного режима на российско-польской границе: были периоды, когда за год границу пресекали около 6 млн человек.



«Я уверен, что мы стоим на пороге нормализации российско-литовских отношений», - высказался А.Удальцов, подытоживая непростую ситуацию, сложившуюся к сегодняшнему дню в литовско-российском диалоге, и отнюдь не по вине российской стороны.



Состоявшиеся мероприятия стали, по мнению участников памятных мероприятий в Каунасе, важной вехой в деле подготовки к празднованию 75-летия Победы в следующем году.



Фоторепортаж Владимира Клоповского, «Обзор», из Каунаса:



В своих выступлениях на местах захоронений участники мероприятий с глубокой благодарностью отзывались о подвиге советских воинов, среди которых было немало и литовцев, подчёркивали необходимость помнить о событиях той далекой поры, не забывать уроков Второй мировой войны и противодействовать линии, направленной на искажение истории, принижение значения подвига Советского Солдата в достижении Победы, говорится на сайте российского дипломатического представительства в Литве.Посол России в Литве Александр Удальцов, обратив внимание на то, как события Великой Отечественной войны затронули его семью, рассказав о своих родителях, участвовавших в боях с армией фашистской Германии, особо отметил, что никому не удастся заставить нас отказаться от права помнить и чтить героев войны, от свободы, которую отстояло для нас поколение наших дедов и прадедов.«Надо осмыслить прошлое, сделать соответствующие выводы, чтобы жить достойно сегодня», - заметил А.Удальцов, приехавший на мероприятия в Каунасе после посещения литовско-российской границы.Он рассказал о новом мосте, который соединил литовский и российский берега, но по ряду бюрократических причин, порождённых сугубо политическими моментами, он до сих пор не действует. Хотя его пропускная способность - 4,5 тысячи автомашин в день. И он бы стал большим подспорьем в развитии литовско-российских отношений, по крайней мере, на приграничном уровне.По словам посла, после того, как 1-го июля начал действовать новый порядок посещения Калининградской области жителями Литвы, за месяц электронную визу получили 20000 человек, 10 тысяч уже побывали там, что чётко показывает заинтересованность простых людей в добрососедских отношениях.«Поэтому мы снова будем поднимать перед литовской стороной вопрос о порядке упрощённого приграничного движения», - сообщил А.Удальцов, напомнив, что в своё время Москва и Вильнюс вели переговоры о том, чтобы жители приграничных районов могли посещать сопредельные территории в условиях максимально облегчённого визового режима.В качестве примера привлекательности такого варианта добрососедства посол привёл результаты аналогичного режима на российско-польской границе: были периоды, когда за год границу пресекали около 6 млн человек.«Я уверен, что мы стоим на пороге нормализации российско-литовских отношений», - высказался А.Удальцов, подытоживая непростую ситуацию, сложившуюся к сегодняшнему дню в литовско-российском диалоге, и отнюдь не по вине российской стороны.Состоявшиеся мероприятия стали, по мнению участников памятных мероприятий в Каунасе, важной вехой в деле подготовки к празднованию 75-летия Победы в следующем году. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Каунас, освобождение География: Литва, Каунас — статья прочитана 112 раз Комментарии