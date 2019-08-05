Не может быть нескольких разных политик по острым вопросам истории, говорит Г. Науседа 🔊 Воспроизвести Фото: lrytas.lt



Не может быть нескольких различных политик по острым для Литвы вопросам истории, а оценка исторических личностей должна быть деполитизирована, говорит президент Гитанас Науседа.



Посетив проходивший в субботу в Арёгале слет бывших политзаключенных и ссыльных, президент сказал, что верит в способность "преодолеть все противоречия", когда люди по-разному реагируют на решения мэрии Вильнюса снять мемориальную доску Йонасу Норейке - генералу Ветре и переименовать аллею им. Казиса Шкирпы.



Г. Науседа предложил "соблюдать мораторий на стирание исторической памяти", а за это время "найти единое решение, единую политику, чтобы не было так, что у одного мэра в одном месте Литвы было отношение и к Ветре, и к К. Шкирпе, и к другим памятным для нас людям, а в другом месте мэр был настроен иначе, начинал снимать (мемориальные - ред.) доски, чтобы у Литвы не было нескольких политик по болезненным и острым вопросам нашей истории". Не может быть нескольких различных политик по острым для Литвы вопросам истории, а оценка исторических личностей должна быть деполитизирована, говорит президент Гитанас Науседа.Посетив проходивший в субботу в Арёгале слет бывших политзаключенных и ссыльных, президент сказал, что верит в способность "преодолеть все противоречия", когда люди по-разному реагируют на решения мэрии Вильнюса снять мемориальную доску Йонасу Норейке - генералу Ветре и переименовать аллею им. Казиса Шкирпы.Г. Науседа предложил "соблюдать мораторий на стирание исторической памяти", а за это время "найти единое решение, единую политику, чтобы не было так, что у одного мэра в одном месте Литвы было отношение и к Ветре, и к К. Шкирпе, и к другим памятным для нас людям, а в другом месте мэр был настроен иначе, начинал снимать (мемориальные - ред.) доски, чтобы у Литвы не было нескольких политик по болезненным и острым вопросам нашей истории". На вопрос, кто должен выработать единую политику по этим вопросам, президент ответил, что "и комиссия, которая сейчас создана, и Форум культуры, который мы в ближайшее время намерены учредить при президентском ведомстве, смогли бы рассмотреть этот вопрос и установить определенные принципы".



"Я понимаю, что невозможно будет сразу найти общий знаменатель, но мы во всяком случае деполитизируем этот процесс, который сейчас оказался в руках политиков, это самый плохой из возможных вариантов", – сказал Г. Науседа.



Бывшие политзаключенные и ссыльные в субботу на съезде приняли резолюцию, в которой требуют "прекратить подстрекательства к тому, чтобы рассорить народ" из-за строительства мемориала на вильнюсской Лукишкской площади и мемориальных знаков.



По мнению Литовского союза политзаключенных и ссыльных, "большое недовольство и вражду вызвали вопросы, связанные с Й. Норейкой и К. Шкирпой".



В минувшие выходные со стены Библиотеки Академии наук Литвы в вильнюсском Старгороде была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска Й. Норейке - генералу Ветре. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.



На прошлой неделе муниципальный совет Вильнюса переименовал и аллею, носившую имя дипломата и офицера К. Шкирпы, из-за декларировавшихся им публично антисемитских взглядов.



Обе решения вызвали и поддержку, и решительные протесты. Критики призвали отказаться от доски в память о Й. Норейке с учетом того, что, будучи начальником Шяуляйского уезда, он подписывал документы о создании еврейского гетто и конфискации еврейского имущества.



Защитники подчеркивают заслуги Й. Норейки в связи с его деятельностью в антисоветском подполье, а также то, что позже, в годы войны, он сам участвовал в антинацистской деятельности.



В заключении Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы относительно К. Шкирпы дана оценка его вкладу в дело сопротивления советскому оккупационному режиму, однако подчеркивается, что в 1940–1941 годах в его деятельности "имели место и проявления антисемитизма". BNS Категории: политика, история Ключевые слова: Норейка, Науседа — статья прочитана 42 раза Комментарии