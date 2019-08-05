«Последний человек, кому Крым должен»: Захарова ответила Помпео 🔊 Воспроизвести Фото: sm-news.ru



Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма, сообщает



Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео «последним человеком, кому Крым что-то должен». При этом она отметила, что он не уважает решения жителей региона, принятого демократическим путем в 2014 году. Ранее Помпео заявил, что полуостров «должен вернуться» в состав Украины.



Госсекретарь США Майк Помпео, заявив, что Крымский полуостров «должен вернуться» Украине, показал, что он не уважает результаты демократического волеизъявления жителей региона. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма, сообщает Gazeta.ru Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео «последним человеком, кому Крым что-то должен». При этом она отметила, что он не уважает решения жителей региона, принятого демократическим путем в 2014 году. Ранее Помпео заявил, что полуостров «должен вернуться» в состав Украины.Госсекретарь США Майк Помпео, заявив, что Крымский полуостров «должен вернуться» Украине, показал, что он не уважает результаты демократического волеизъявления жителей региона. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео», — написала она на своей странице в фейсбуке.



Ранее госсекретарь США во время разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» сделал такое заявление. «Позиция США — это неприемлемо. Крым должен вернуться», — так ответил Помпео на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.



При этом представитель Соединенных Штатов отметил, что Госдеп сотрудничает с украинскими властями. При этом он выразил надежду на то, что лидер Украины Владимир Зеленский предоставит «более креативный набор идей» для того, чтобы решить конфликт в Донбассе. «Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», — сказал госсекретарь.



Заявление Помпео о возвращении Крыма вызвало резкую критику со стороны России, в том числе и со стороны крымских представителей. Так, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с RT отметил, что слова госсекретаря США некорректны.



«Крым вернулся в состав Российской Федерации, исходя из решения крымчан, исходя из результатов референдума, который прошел с соблюдением всех международных прав и плюс с соблюдением той Конституции Автономной республики Крым, которая у нас на тот момент была. Говорить сегодня либо американцам, либо еще кому-то о возвращении Крыма — это, мягко говоря, некорректно», — обратил внимание Гемпель.



По его словам, поведение американцев, которые «ведут себя зачастую как слон в посудной лавке», вызывает отторжение у крымских жителей. В связи с этим он посоветовал «зарубежным «друзьям» разбираться в первую очередь со своими внутренними и внешними проблемами. «Крым определился окончательно и бесповоротно», — подчеркнул собеседник издания.



В то же время сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева считает, что признание референдума американской стороной невозможно, так как власти США тогда признают свое пагубное влияние на политику Украины в 2014 году.



«Фактически Вашингтон спровоцировал кризис на Украине… Соответственно, США будут придерживаться этой позиции: признать законным референдум в Крыму — это фактически признать госпереворот и признать то негативное воздействие, которое США оказали на развитие ситуации на Украине в 2014 году», — сказала она RT.



По ее мнению, США будут настаивать на возвращении Крыма Украине, не думая о том, что тем самым они «попирают все международные нормы». При этом она отметила, что никто «не уполномочен в пределах нашего земного шара» оспаривать самостоятельный выбор крымчан. «Потому что это право на самоопределение и право отвечать за свое будущее и за свою судьбу», — пояснила сенатор.



В то же время член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич выразил надежду на то, что американские власти перестанут добиваться невозможного и отравлять российско-американские отношения.



Клинцевич напомнил о том, что Крым входил в состав России еще в 1783 году, то есть на 60 лет раньше, чем штат Техас стал принадлежать США. Сенатор обратил внимание, что Россия также может не признавать этот штат американской территорией. «У нас по известным причинам никому не приходит в голову требовать возвращения штата Техас Мексике. Надеюсь, что и в США, наконец, перестанут добиваться невозможного, отравляя российско-американские отношения и политический климат на всей планете», — написал он в своем фейсбуке.



Референдум, по итогам которого Крымский полуостров попал под российскую юрисдикцию, состоялся в марте 2014 года. Тогда большинство жителей региона проголосовало за то, чтобы войти в состав России. Однако этот выбор не признали европейские страны и США, которые практически сразу ввели антироссийские санкции. Кроме того, Украина по-прежнему считает эту территорию своей, но «временно оккупированной». Gazeta.ru Категории: политика Ключевые слова: Крым, Захарова, Помпео — статья прочитана 79 раз Комментарии