Главная >> Новости >> политика >> Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма

Фото: topnewsrussia.ru


Помпео заявил, что позиция США заключается в необходимости возвращения Крыма в состав Украины, сообщает Rbc.ua.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что оккупированный РФ Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму беседы, опубликованную на сайте Госдепа.

"Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.

Кроме того, Помпео выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой "набор идей" по поводу войны на Донбассе.
"Они все еще сражаются... Это очень реально", - отметил госсекретарь.

Напомним, Североатлантический совет НАТО в своем заявлении призвал Россию вернуть Крым Украине. В документе Альянса приуроченном к пятилетию незаконной аннексии Крыма говорилось, что "пять лет назад РФ применила силу против Украины, чтобы незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности".

Также высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС останется неизменным в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.
Rbc.ua
Категории: политика
Ключевые слова: США, Крым, Помпео
статья прочитана 120 раз
добавлена сегодня, 5 августа, 16:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка