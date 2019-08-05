Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма 🔊 Воспроизвести Фото: topnewsrussia.ru



Помпео заявил, что позиция США заключается в необходимости возвращения Крыма в состав Украины, сообщает



Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что оккупированный РФ Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму беседы, опубликованную на сайте Госдепа.



"Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.



Кроме того, Помпео выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой "набор идей" по поводу войны на Донбассе. Помпео заявил, что позиция США заключается в необходимости возвращения Крыма в состав Украины, сообщает Rbc.ua Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что оккупированный РФ Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму беседы, опубликованную на сайте Госдепа."Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.Кроме того, Помпео выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой "набор идей" по поводу войны на Донбассе. "Они все еще сражаются... Это очень реально", - отметил госсекретарь.



Напомним, Североатлантический совет НАТО в своем заявлении призвал Россию вернуть Крым Украине. В документе Альянса приуроченном к пятилетию незаконной аннексии Крыма говорилось, что "пять лет назад РФ применила силу против Украины, чтобы незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности".



Также высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС останется неизменным в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Rbc.ua Категории: политика Ключевые слова: США, Крым, Помпео — статья прочитана 120 раз Комментарии