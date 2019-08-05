Литва не опаздывает с поисками еврокомиссара – президент 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литва не опаздывает с поисками кандидата в еврокомиссары, говорит президент Гитанас Науседа.



"Точно нет (не опаздывает – BNS), поднимается истерия на ровном месте, никакие решения еще не приняты. Может, было бы лучше, если бы мы нашли эти кандидатуры раньше, но на самом деле все не так, как говорят, что нам остались крохи и все уже распределено", – сказал в субботу журналистам в Арёгале Г. Науседа.



Глава государства также сказал, что не так важно, мужчина или женщина будут делегированы на эту позицию, важно, чтобы Литва получила "достойный себя пост".



"Если или мужчина, или женщина получают хороший пост, то это самый главный критерий. У Литвы должен быть достойный себя пост. Пол тоже важен, но давайте согласимся, что главное, чтобы мы выбрали подходящего человека на этот пост и он мог получить важный пост еврокомиссара", – отметил Г. Науседа. Литва не опаздывает с поисками кандидата в еврокомиссары, говорит президент Гитанас Науседа."Точно нет (не опаздывает – BNS), поднимается истерия на ровном месте, никакие решения еще не приняты. Может, было бы лучше, если бы мы нашли эти кандидатуры раньше, но на самом деле все не так, как говорят, что нам остались крохи и все уже распределено", – сказал в субботу журналистам в Арёгале Г. Науседа.Глава государства также сказал, что не так важно, мужчина или женщина будут делегированы на эту позицию, важно, чтобы Литва получила "достойный себя пост"."Если или мужчина, или женщина получают хороший пост, то это самый главный критерий. У Литвы должен быть достойный себя пост. Пол тоже важен, но давайте согласимся, что главное, чтобы мы выбрали подходящего человека на этот пост и он мог получить важный пост еврокомиссара", – отметил Г. Науседа. Президент на этой неделе встретился с премьером Саулюсом Сквярнялисом и обсудил вопрос делегирования еврокомиссара, однако конкретные фамилии после встречи названы не были.



Пресс-секретарь премьера Айстис Забараускас тогда сказал, что Литва получила бы более ценный портфель в новом составе Еврокомиссии (ЕК), если бы предложила женскую кандидатуру.



СМИ писали, что новая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в адресованном президенту письме призвала Литву предложить кандидата-женщину.



Правящие "аграрии" предложили делегировать в ЕК министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса, однако А. Забараускас подтвердил, что "консультации ведутся не только относительно одной фамилии".



Правительство предлагает кандидата в ЕК после согласования его с президентом и сеймом.



Новый состав ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента.



В завершающей срок полномочий ЕК работает ответственный за здравоохранение и безопасность продуктов питания комиссар Витянис Повилас Андрюкайтис. BNS Категории: политика Ключевые слова: президент, еврокомиссар, Науседа — статья прочитана 139 раз Комментарии