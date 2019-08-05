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Договоренности по всем кандидатурам министров еще нет, говорит президент Литвы

Фото: Йоана Сайковска


Договоренности по всем кандидатурам министров еще нет, но время поджимает, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

"Договоренности относительно всех министров нет, но если каждая из сторон найдет в себе добрую волю и будет четко видеть цель, чего мы добиваемся формированием этого правительства, то решения точно можно найти", – сказал Г. Науседа журналистам в субботу в Арёгале.

"По некоторым персоналиям, очень немногим, решение еще не найдено, но я думаю, что оно будет найдено в ближайшее время, в конце концов и время поджимает", – отметил глава государства.

Г. Науседа сказал, что еще не может сказать, все ли из министров и одного кандидата в министры, с которыми он встретился на этой неделе, будут назначены в новое правительство.
В процессе обновления правительство президент на прошлой неделе встретился с министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтисом, министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, министром финансов Вилюсом Шапокой и кандидатом в министры сельского хозяйсива Андрюсом Палёнисом.

Договорившиеся о новом правящем большинстве Литовский союз "крестьян" и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей намерены сменить как минимум трех министров.

Кабмин обновляется в связи с тем, что правительство сложило полномочия после вступления нового президента в должность 12 июля.
BNS
Категории: политика
Ключевые слова: кандидатура, Науседа
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добавлена сегодня, 5 августа, 12:15

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