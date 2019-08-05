Эта память священна

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В Клайпеде Совет ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, отметил памятную дату - 80 лет начала Второй мировой войны.



1 августа 1939 года, после провокации немецких спецслужб, начались боевые действия против Польши: и две немецкие армии в течение двух недель полностью оккупировали страну. Этот захват перерос в мировую войну – это был её первый этап.



А с нападением на Советский Союз 22 июня 1941 года начался второй этап войны: на уничтожение Советского Союза Германия и её союзники бросили невиданную в истории армию вторжения - около 5 миллионов человек.



1 августа после возложения цветов к городскому воинскому мемориалу Совет ветеранов войны Клайпеды (председатель Юозас Печюлявичюс) собрал ближайших соратников и помощников, вносящих вместе с ними вклад в сохранение памяти о подвигах солдат, о тех тяжелейших и страшнейших событий мировой истории. 1 августа 1939 года, после провокации немецких спецслужб, начались боевые действия против Польши: и две немецкие армии в течение двух недель полностью оккупировали страну. Этот захват перерос в мировую войну – это был её первый этап.А с нападением на Советский Союз 22 июня 1941 года начался второй этап войны: на уничтожение Советского Союза Германия и её союзники бросили невиданную в истории армию вторжения - около 5 миллионов человек.1 августа после возложения цветов к городскому воинскому мемориалу Совет ветеранов войны Клайпеды (председатель Юозас Печюлявичюс) собрал ближайших соратников и помощников, вносящих вместе с ними вклад в сохранение памяти о подвигах солдат, о тех тяжелейших и страшнейших событий мировой истории.



Председатель Совета ветеранов войны Юозас Печюлявичюс (слева) и его заместитель Иван Кика







Выступавшие отмечали, что главный итог Второй мировой войны – это победа над фашизмом; а снятие угрозы порабощения и уничтожения отдельных народов достигнута ценой огромных людских потерь. Советский Союз, который принял на себя главный удар немецкой армии, потерял в войне около 26 миллионов человек; в Польше погибло больше 6 миллионов, в Германии – 5,5 миллиона; была уничтожена огромная часть еврейского населения Европы. Людские потери не обошли стороной ни один народ. Эти страшные цифры потерь, всегда сопутствующие войне, забывать нельзя.



Генконсул РФ в Клайпеде А.Г.Грачёв напомнил, что 1 августа был освобождён Каунас; и посол России А.И.Удальцов отмечал это событие с каунасскими ветеранами. А ещё в этот день замечательная Клайпеда отмечала свой 767-й День рождения.



Потом все вместе, вместе с членами клуба любителей песни под гитару «Синий троллейбус» (председатель Людмила Стрелек) пели любимые песни войны, песни о войне.



Фото автора и Ивана Андреева



Почтить военный и ратный подвиг людей разных национальностей собрались представители обществ «Блокадник», бывших узников фашистских концлагерей, Ассоциации военных пенсионеров, общин и других организаций.Выступавшие отмечали, что главный итог Второй мировой войны – это победа над фашизмом; а снятие угрозы порабощения и уничтожения отдельных народов достигнута ценой огромных людских потерь. Советский Союз, который принял на себя главный удар немецкой армии, потерял в войне около 26 миллионов человек; в Польше погибло больше 6 миллионов, в Германии – 5,5 миллиона; была уничтожена огромная часть еврейского населения Европы. Людские потери не обошли стороной ни один народ. Эти страшные цифры потерь, всегда сопутствующие войне, забывать нельзя.Генконсул РФ в Клайпеде А.Г.Грачёв напомнил, что 1 августа был освобождён Каунас; и посол России А.И.Удальцов отмечал это событие с каунасскими ветеранами. А ещё в этот день замечательная Клайпеда отмечала свой 767-й День рождения.Потом все вместе, вместе с членами клуба любителей песни под гитару «Синий троллейбус» (председатель Людмила Стрелек) пели любимые песни войны, песни о войне. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: 80 лет начала Второй мировой войны География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 285 раз Комментарии