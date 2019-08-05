Главная >> Новости >> общество, в странах Балтии, история >> Эта память священна

Эта память священна





В Клайпеде Совет ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, отметил памятную дату - 80 лет начала Второй мировой войны.

1 августа 1939 года, после провокации немецких спецслужб, начались боевые действия против Польши: и две немецкие армии в течение двух недель полностью оккупировали страну. Этот захват перерос в мировую войну – это был её первый этап.

А с нападением на Советский Союз 22 июня 1941 года начался второй этап войны: на уничтожение Советского Союза Германия и её союзники бросили невиданную в истории армию вторжения - около 5 миллионов человек.

1 августа после возложения цветов к городскому воинскому мемориалу Совет ветеранов войны Клайпеды (председатель Юозас Печюлявичюс) собрал ближайших соратников и помощников, вносящих вместе с ними вклад в сохранение памяти о подвигах солдат, о тех тяжелейших и страшнейших событий мировой истории.
Почтить военный и ратный подвиг людей разных национальностей собрались представители обществ «Блокадник», бывших узников фашистских концлагерей, Ассоциации военных пенсионеров, общин и других организаций.

Председатель Совета ветеранов войны Юозас Печюлявичюс (слева) и его заместитель Иван Кика




Выступавшие отмечали, что главный итог Второй мировой войны – это победа над фашизмом; а снятие угрозы порабощения и уничтожения отдельных народов достигнута ценой огромных людских потерь. Советский Союз, который принял на себя главный удар немецкой армии, потерял в войне около 26 миллионов человек; в Польше погибло больше 6 миллионов, в Германии – 5,5 миллиона; была уничтожена огромная часть еврейского населения Европы. Людские потери не обошли стороной ни один народ. Эти страшные цифры потерь, всегда сопутствующие войне, забывать нельзя.

Генконсул РФ в Клайпеде А.Г.Грачёв напомнил, что 1 августа был освобождён Каунас; и посол России А.И.Удальцов отмечал это событие с каунасскими ветеранами. А ещё в этот день замечательная Клайпеда отмечала свой 767-й День рождения.

Потом все вместе, вместе с членами клуба любителей песни под гитару «Синий троллейбус» (председатель Людмила Стрелек) пели любимые песни войны, песни о войне.

Фото автора и Ивана Андреева

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: 80 лет начала Второй мировой войны
География: Литва, Клайпеда
статья прочитана 285 раз
добавлена сегодня, 5 августа, 10:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка