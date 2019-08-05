Литовских медиков не соблазняет даже зарплата 1500 евро 🔊 Воспроизвести Фото: en.delfi.lt



Семейный врач, профессор Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс одним из первых начал говорить о плохом положении медиков в Литве. В программе



"Врачом сегодня в Литве работать не выгодно, если у тебя есть какие-нибудь возможности работать в другом месте. Однозначно. Я хотел бы, чтобы в Литве настало то время, когда работать врачом стало бы выгодно", – сказал профессор.



Проблема не только в зарплатах



По заявлению В. Касюлявичюса, повышение зарплат важно, однако для того, чтобы молодой врач хотел отправиться в регионы, лишь денег недостаточно. Семейный врач, профессор Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс одним из первых начал говорить о плохом положении медиков в Литве. В программе DELFI Diena он рассказал, как в настоящее время выглядит ситуация, и изменили ли несколько повысившиеся зарплаты положение медиков."Врачом сегодня в Литве работать не выгодно, если у тебя есть какие-нибудь возможности работать в другом месте. Однозначно. Я хотел бы, чтобы в Литве настало то время, когда работать врачом стало бы выгодно", – сказал профессор.По заявлению В. Касюлявичюса, повышение зарплат важно, однако для того, чтобы молодой врач хотел отправиться в регионы, лишь денег недостаточно. "Мы начали говорить об этом с ноября 2017 года, и ситуация изменилась в лучшую сторону, конечно, есть проблемы, определённый хаос, управление которым достаточно сложно. И предыдущая власть не решила, и теперешняя власть не решает всех вопросов, которые следует решить, поскольку повышение зарплат во всех регионах неравномерно в учреждениях, повышение расценок неадекватно для тех целей, которые поставило правительство, достичь для врачей 3200 евро "на бумаге". В реальности это будет гораздо меньше, сейчас это – 2396 евро, было бы в среднем 1400 евро "на руки".



Для такого повышения придется немало поработать. Конечно, Министерство здравоохранения предпринимает определенные шаги, для достижения всего этого, постановили повысить расценки на соответственно 10% и 7%. Проходят достаточно интенсивные дискуссии, обеспечат ли эти расценки 15-процентный рост зарплат в среднем по стране", – сказал профессор.



Оценил работу Вериги



На вопрос, как он оценивает деятельность министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, профессор ответил, что была проделана и хорошая работа, например, насчёт политики в отношении алкоголя.



Эта власть пришла с амбициозными планами – оживить регионы, а это значит и соответствующее внимание к больницам, но сейчас слышны разговоры, что одно-другое районное учреждение здравоохранения закрывается на летнее время. На вопрос, нормально ли это , В. Касюлявичюс ответил достаточно категорично.



"Это ненормально, но это связано со множеством вещей. Во-первых, уменьшение количества жителей в регионах не настало внезапно, а идёт равномерно. Если в течение нескольких лет в регионах уменьшается количество жителей на несколько процентов, это уже много, это определяет много вещей: привлечение врачей, потоки пациентов. Молодые люди выбирают лечебные учреждения, куда едут работать, по тому, какие перспективы они видят в тех регионах", – сказал В. Касюлявичюс.



Требуются не только услуги по уходу



По мнению профессора, в Литве много мифов, что самые необходимые услуги связаны с уходом, однако это неправда.



"Есть такой миф, что якобы везде в Литве необходим уход, однако больше всего он необходим в больших городах, например, в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Никто своих родителей не везёт в маленькие города. Конечно, жителям и тех городов в первую очередь нужен не уход. Уход необходим, однако также необходима и обычная помощь, например, терапевтического профиля, чтобы лечились больные, которых не надо было бы ввести в большие города", – сказал профессор.



Его предложение – некоторые больницы объединять в единицы. "Некоторые больницы можно было бы объединить в общие единицы. Жаль, что сейчас у нас нет участков, но они могли бы быть объединены в конгломераты и внутри в регионах появилось бы решение, какие услуги формировать, но никто не говорит о том, что услуги не предоставят большие больницы, такие, как Шяуляйская, Паневежская или Клайпедская. Говоря о более маленьких городах, в этом месте нужно, чтобы самоуправление совместно с Министерством здравоохранения, правительством сформировало эти конгломераты", – заявил В. Касюлявичюс.



Отказываются работать в регионах



Для молодых медиков большой проблемой, из-за которой они не отправляются работать в районные больницы, является то, что их во время интернатуры туда не отпускают университетские больнице.



На вопрос, почему молодые люди избегают работы в регионах, профессор упомянул достаточно обычную рациональную причину, которую чаще всего называют сами медики.



"Видите ли, молодые люди создают семьи в городах, планируют свою жизнь. Если мы посмотрим на регион, следует видеть весь комплекс проблем. Никто отдельно не едет. Молодёжь достаточно образована и начитана, у неё информации больше, чем у преподавателей. Молодые люди подсчитывают, что будет, если они поедут в регион, подсчитывают, какой будет средняя зарплата. В некоторых больницах эта зарплата действительно может быть несколько большей, но есть и больницы, в которых зарплата даже уменьшилась. Поэтому средняя заработная плата в размере 1500 евро для врача сама по себе не решает всех проблем. После этого молодой врач думает о школах, детских садах, в которые будут ходить его дети. Он решает, поступят ли после тех школ его дети в высшие учебные учреждения, хороший ли там уровень подготовки", – заявил В. Касюлявичюс.



Необходимо общее соглашение



По его словам, чтобы эти проблемы были решены, необходимо общее соглашение. "Необходимо решение государства, необходима широкая дискуссия. Медицина является лишь одним из компонентов. Перед глазами необходимо иметь демографию – на ближайшие 50 лет, необходима стратегия, национальное соглашение насчет образования, медицины. Я считаю, что необходима ясная политика, что произойдет с медицинскими услугами в том регионе. Я считаю, что одной из ошибок предыдущей власти было то, что не было сказано, что конкретно будет сделано в том регионе. Если мы открыто и ясно договоримся, можем надеяться на изменения", – уверен В. Касюлявичюс.



По заявлению юных медиков, ещё одной проблемой является застрявший проект поэтапных компетенций.



Зарплаты в размере 1400 евроне достаточно



Не секрет, что у множества молодых медиков есть и дополнительная работа. По словам профессора, имея в виду, сколько медики зарабатывают, это становится абсолютно понятным. "Все говорят, что зарплата врача 1400 евро большая, но нужно посмотреть, что этот врач делает. За эти деньги он покупает себе рабочие инструменты, халаты, книги также стоят денег. Он должен себя совершенствовать. Государство врачу в год выделяет три дня для совершенствования и оплачивает их", – сказал В. Касюлявичюс.



Он подчеркнул, что сейчас достигнута договоренность, что другим бюджетникам, например, пожарным, на их совершенствование выделят 10 дней, а врачам – нет. "Абсурд. Мы доверяем свое здоровье людям, которые в три раза меньше учатся, чем наши коллеги. Необходимо меньше говорить, что плохо, но нужно дискутировать о конкретных вещах, но также и о целях, что необходимо в определенных регионах", – сказал профессор. ru.delfi.It Категории: общество Ключевые слова: зарплата, медик, Касюлявичюс — статья прочитана 162 раза Комментарии