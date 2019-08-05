Шаманы собрались на Ольхоне, чтобы попросить о помощи в борьбе с пожарами 🔊 Воспроизвести Фото: en.trofimov-photo.com



Около 50 шаманов из России, Германии, Монголии и Польши провели на острове Ольхон на Байкале обряд с просьбой к богам прекратить таежные пожары и наводнения, сообщили



"Тайлаган завершен. Была очень мощная энергетика. В обряде участвовали около 50 шаманов из Монголии, Польши, Германии и естественно из Бурятии. Было жертвоприношение в виде еды", - сказал собеседник агентства.



Ранее в "Тэнгери" анонсировали, что в воскресенье на Ольхоне будет проведен тайлаган для избавления от природных катаклизмов. Тайлаган – это обряд, совершаемый шаманом, который просит у богов благополучия и отвадить беды и несчастия.



По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 0:00 мск 4 августа, площадь лесных пожаров составляла около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявлял, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль. Около 50 шаманов из России, Германии, Монголии и Польши провели на острове Ольхон на Байкале обряд с просьбой к богам прекратить таежные пожары и наводнения, сообщили РИА Новости в межрегиональной организации шаманов "Тэнгери"."Тайлаган завершен. Была очень мощная энергетика. В обряде участвовали около 50 шаманов из Монголии, Польши, Германии и естественно из Бурятии. Было жертвоприношение в виде еды", - сказал собеседник агентства.Ранее в "Тэнгери" анонсировали, что в воскресенье на Ольхоне будет проведен тайлаган для избавления от природных катаклизмов. Тайлаган – это обряд, совершаемый шаманом, который просит у богов благополучия и отвадить беды и несчастия.По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 0:00 мск 4 августа, площадь лесных пожаров составляла около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявлял, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль. РИА Новости Категории: в мире Ключевые слова: Байкал, пожар, шаман — статья прочитана 120 раз Комментарии