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Шаманы собрались на Ольхоне, чтобы попросить о помощи в борьбе с пожарами
Около 50 шаманов из России, Германии, Монголии и Польши провели на острове Ольхон на Байкале обряд с просьбой к богам прекратить таежные пожары и наводнения, сообщили РИА Новости в межрегиональной организации шаманов "Тэнгери".
"Тайлаган завершен. Была очень мощная энергетика. В обряде участвовали около 50 шаманов из Монголии, Польши, Германии и естественно из Бурятии. Было жертвоприношение в виде еды", - сказал собеседник агентства.
Ранее в "Тэнгери" анонсировали, что в воскресенье на Ольхоне будет проведен тайлаган для избавления от природных катаклизмов. Тайлаган – это обряд, совершаемый шаманом, который просит у богов благополучия и отвадить беды и несчастия.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 0:00 мск 4 августа, площадь лесных пожаров составляла около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявлял, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
РИА Новости
Категории: в мире
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