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Премьер Литвы на этой неделе представит президенту обновленный состав кабмина

фото: lrp.lt


Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис на этой неделе представит президенту Гитанасе Науседе кандидатов в обновленный состав правительства.

После того, как премьер сложил полномочия правительства, президент назначил С. Сквярнялиса премьером 24 июля.

С тех пор премьер должен был в течение 15 минут сформировать кабмин и представить его состав на утверждение президенту.

Договорившиеся о новом правящем большинстве Литовский союз "крестьян" и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) намерены сменить как минимум трех министров – внутренних дел, транспорта и сельского хозяйства.
Было обнародовано, что на эти позиции предлагаются представители ИАПЛ-СХС Ярослав Наркевич, Владислав Кондратович и социал-трудовик Андрюс Палёнис.

Готовясь к утверждению нового правительства, президент на прошлой неделе встретился с А. Палёнисом, министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтисом и министром финансов Вилюсом Шапокой.

Несмотря на прежние обещания подать в отставку в случае поражения на президентских выборах, С. Сквярнялис стал формировать обновленное правительство, назвав свои заявления эмоциональными.

Руководство страны сейчас также решают вопрос о правовых нюансах обновления правительства. Если состав кабинета будет утвержден с изменениями глав как минимум двух министерств, правительству придется проверить доверие в сейме.
BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Кабмин, Сквярнялис, Науседа
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добавлена сегодня, 5 августа, 13:20

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