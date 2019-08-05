Премьер Литвы на этой неделе представит президенту обновленный состав кабмина 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис на этой неделе представит президенту Гитанасе Науседе кандидатов в обновленный состав правительства.



После того, как премьер сложил полномочия правительства, президент назначил С. Сквярнялиса премьером 24 июля.



С тех пор премьер должен был в течение 15 минут сформировать кабмин и представить его состав на утверждение президенту.



Договорившиеся о новом правящем большинстве Литовский союз "крестьян" и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) намерены сменить как минимум трех министров – внутренних дел, транспорта и сельского хозяйства. После того, как премьер сложил полномочия правительства, президент назначил С. Сквярнялиса премьером 24 июля.С тех пор премьер должен был в течение 15 минут сформировать кабмин и представить его состав на утверждение президенту.Договорившиеся о новом правящем большинстве Литовский союз "крестьян" и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) намерены сменить как минимум трех министров – внутренних дел, транспорта и сельского хозяйства. Было обнародовано, что на эти позиции предлагаются представители ИАПЛ-СХС Ярослав Наркевич, Владислав Кондратович и социал-трудовик Андрюс Палёнис.



Готовясь к утверждению нового правительства, президент на прошлой неделе встретился с А. Палёнисом, министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтисом и министром финансов Вилюсом Шапокой.



Несмотря на прежние обещания подать в отставку в случае поражения на президентских выборах, С. Сквярнялис стал формировать обновленное правительство, назвав свои заявления эмоциональными.



Руководство страны сейчас также решают вопрос о правовых нюансах обновления правительства. Если состав кабинета будет утвержден с изменениями глав как минимум двух министерств, правительству придется проверить доверие в сейме. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Кабмин, Сквярнялис, Науседа — статья прочитана 82 раза Комментарии