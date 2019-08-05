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Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой таблоид Daily Mail.
В январе 2018 года 16-летний Валентино Эродоту, проживающий в пригороде Лондона, стал испытывать резкую боль и жжение в области груди. Позднее у юноши возникли трудности при движении. Затем Эродоту лишился возможности ходить и начал передвигаться на инвалидной коляске.
Врачи пытались лечить его от гастрита, но это не помогло. Позднее медики предположили наличие у пациента синдрома хронической усталости и глютеновую атаксию. Однако лечение от этих заболеваний также не увенчалось успехом.
Поскольку томография и анализ крови не выявили ничего необычного, его родители возлагают надежды на генетическое тестирование и осмотры у ревматолога и иммунолога. За все это время родные юноши потратили 35 тысяч фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона рублей), чтобы найти специалиста, который поставит верный диагноз.
РИА Новости
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