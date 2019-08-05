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Трамп назвал причину массовых расстрелов в США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания. Об этом сообщает Gazeta.ru.
По его словам, те, кто устроил стрельбу, страдают от серьезных психических заболеваний.
Он также отметил, что проблема массовых расстрелов в стране существует уже долгое время, и что это необходимо прекратить.
«В нашей стране нет места ненависти», — подчеркнул Трамп.
За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.
Ранее Трамп заявил, что власти США возьмутся за проблему массовых расстрелов в стране.
Gazeta.ru
Категории: политика, чп и криминал
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