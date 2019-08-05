Трамп назвал причину массовых расстрелов в США 🔊 Воспроизвести Фото: rightwingsfolks.com



Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания. Об этом сообщает



По его словам, те, кто устроил стрельбу, страдают от серьезных психических заболеваний.



Он также отметил, что проблема массовых расстрелов в стране существует уже долгое время, и что это необходимо прекратить.



«В нашей стране нет места ненависти», — подчеркнул Трамп.



За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.



Ранее Трамп заявил, что власти США возьмутся за проблему массовых расстрелов в стране. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания. Об этом сообщает Gazeta.ru По его словам, те, кто устроил стрельбу, страдают от серьезных психических заболеваний.Он также отметил, что проблема массовых расстрелов в стране существует уже долгое время, и что это необходимо прекратить.«В нашей стране нет места ненависти», — подчеркнул Трамп.За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.Ранее Трамп заявил, что власти США возьмутся за проблему массовых расстрелов в стране. Gazeta.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: расстрел, Трамп — статья прочитана 92 раза Комментарии