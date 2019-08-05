Великолепная семёрка. И всё!

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На прошлой неделе Литовская федерация футбола (ЛФФ) сообщила о том, что дальнейшие соревнования в Лиге «А» и Первой лиге пройдут уже без участия каунасского «Стумбраса».



Напомним, что вначале 16 июня Комитет лицензирования ЛФФ в связи с нарушениями каунасской командой обязательных критериев и финансовой ситуации буквально перед самым стартом первого квалификационного раунда Лиги Европы отозвал у «Стумбраса» лицензию УЕФА, лишив того права сыграть в этом сезоне в еврокубке. А 27 июня «Стумбрас» лишился также лицензий, дающих право участия в литовских Лиге «А» и Первой лиге, правда, как подчёркивал и «Обзор», руководство ЛФФ давало «Стумбрасу» время исправить ситуацию и продолжить участие в играх литовского футбольного первенства. Однако требования федерации, как подчёркивает её пресс-служба, не были клубом выполнены. Напомним, что вначале 16 июня Комитет лицензирования ЛФФ в связи с нарушениями каунасской командой обязательных критериев и финансовой ситуации буквально перед самым стартом первого квалификационного раунда Лиги Европы отозвал у «Стумбраса» лицензию УЕФА, лишив того права сыграть в этом сезоне в еврокубке. А 27 июня «Стумбрас» лишился также лицензий, дающих право участия в литовских Лиге «А» и Первой лиге, правда, как подчёркивал и «Обзор», руководство ЛФФ давало «Стумбрасу» время исправить ситуацию и продолжить участие в играх литовского футбольного первенства. Однако требования федерации, как подчёркивает её пресс-служба, не были клубом выполнены.



Во всех несыгранных ещё в этом сезоне матчах, в том числе и отложенных, «Стумбрасу» будут засчитаны поражения со счётом 0:3. Результаты уже сыгранных им поединков оставлены в силе.



Впрочем, это касается только высшей лиги, все же результаты «Стумбраса В», игравшего в Первой лиге, аннулированы.



Чемпионат Литвы по футболу-2019



18-й тур



«Кауно Жальгирис» – «Панявежис» – 2:2 (голы: Ю.Бушман, 44, Д.Романовскис, 46 - А.Чиофу, 19, Т.Саламанавичюс, 85). Незабитый пенальти: Л.Пилибайтис, 58 – «Кауно Жальгирис». 300 зрителей.



«Ритеряй» – «Паланга» – 1:0 (Л.Траоре, 42). 250 зрителей.



«Судува» (Мариямполе) – «Стумбрас» (Каунас) – 3:0 (техническое поражение).



«Атлантас» (Клайпеда) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:3 (Д.Шярнас, 13 – М.Варейка, 34, Л.Антал, 77, 90+1 – с пен.). 300 зрителей.



Бомбардиры: 1. Томислав Киш, Ливиу Антал (оба - «Жальгирис») – по 11 голов, 3. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 10, 4. Терем Моффи («Ритеряй») – 9 голов.







Турнирное положение: 1. «Судува» - 45 очков, 2. «Жальгирис» - 43, 3. «Ритеряй» – 34, 4. «Кауно Жальгирис» - 27, 5. «Панявежис» - 17, 6. «Атлантас» - 15, 7. «Стумбрас» - 15, 8. «Паланга» - 10.



В 19-м туре на 10-11 августа запланированы следующие встречи: «Ритеряй» - «Атлантас», «Панявежис» - «Судува», «Жальгирис» - «Кауно Жальгирис».



В итоге Дисциплинарный комитет ЛФФ, обсудив дело «Стумбраса», решил, что дальше лучшие клубы Литвы будут состязаться уже без участия каунасских «зубров».Во всех несыгранных ещё в этом сезоне матчах, в том числе и отложенных, «Стумбрасу» будут засчитаны поражения со счётом 0:3. Результаты уже сыгранных им поединков оставлены в силе.Впрочем, это касается только высшей лиги, все же результаты «Стумбраса В», игравшего в Первой лиге, аннулированы.«Кауно Жальгирис» – «Панявежис» – 2:2 (голы: Ю.Бушман, 44, Д.Романовскис, 46 - А.Чиофу, 19, Т.Саламанавичюс, 85). Незабитый пенальти: Л.Пилибайтис, 58 – «Кауно Жальгирис». 300 зрителей.«Ритеряй» – «Паланга» – 1:0 (Л.Траоре, 42). 250 зрителей.«Судува» (Мариямполе) – «Стумбрас» (Каунас) – 3:0 (техническое поражение).«Атлантас» (Клайпеда) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:3 (Д.Шярнас, 13 – М.Варейка, 34, Л.Антал, 77, 90+1 – с пен.). 300 зрителей.1. Томислав Киш, Ливиу Антал (оба - «Жальгирис») – по 11 голов, 3. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 10, 4. Терем Моффи («Ритеряй») – 9 голов.1. «Судува» - 45 очков, 2. «Жальгирис» - 43, 3. «Ритеряй» – 34, 4. «Кауно Жальгирис» - 27, 5. «Панявежис» - 17, 6. «Атлантас» - 15, 7. «Стумбрас» - 15, 8. «Паланга» - 10. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, чемпионат Литвы. результаты — статья прочитана 42 раза Комментарии