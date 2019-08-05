Главная >> Новости >> в мире, чп и криминал >> Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в США.





«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По последним данным, при стрельбе в штате Огайо погибли девять человек и пострадали как минимум 26.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.

В полиции Нью-Йорка увеличили присутствие патрулей на улицах города после двух случаев массовой стрельбы за сутки в США.
russian.rt.com
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, стрельба, техас
статья прочитана 152 раза
добавлена вчера, 4 августа, 23:23

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка