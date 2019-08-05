Пока в Литве думают, в Брюсселе уже все решили 🔊 Воспроизвести Фото: Йоана Сайковска



Обновленная Европейская комиссия уже скоро начнет работу, а Литва все никак не может выбрать своего представителя в ней. Почему?



Если обратить внимание на информационный дискурс Литвы, то политически неопытному наблюдателю может показаться, что основной проблемой в выборе еврокомиссара является вопрос пола. Как говорится, cherchez la femme (ищите женщину), потому что так захотела Урсула фон дер Ляйен, иначе вам не повезет, сообщает



В таком контексте этой истории даже фигурирует кандидатура Дали Грибаускайте (естественно, по инициативе консерваторов). Однако трудно представить себе, что она сможет получить поддержку в Сейме, где доминируют "крестьяне". Обновленная Европейская комиссия уже скоро начнет работу, а Литва все никак не может выбрать своего представителя в ней. Почему?Если обратить внимание на информационный дискурс Литвы, то политически неопытному наблюдателю может показаться, что основной проблемой в выборе еврокомиссара является вопрос пола. Как говорится, cherchez la femme (ищите женщину), потому что так захотела Урсула фон дер Ляйен, иначе вам не повезет, сообщает lt.sputniknews.ru В таком контексте этой истории даже фигурирует кандидатура Дали Грибаускайте (естественно, по инициативе консерваторов). Однако трудно представить себе, что она сможет получить поддержку в Сейме, где доминируют "крестьяне". И вообще, суть не в этом, суть в игре треугольника: парламент (Рамунас Карбаускис) — правительство (Саулюс Сквернялис) — президентский дворец (Гитанас Науседа).



Много хочешь — мало получишь



Давайте вспомним, насколько высокими были ожидания Литвы, как только началось формирование новой европейской власти. Сколько было слухов о том, что Грибаускайте может заменить Дональда Туска в качестве президента Европейского совета или даже стать главой Европейской комиссии. И что же? И ничего.



Дальше стали говорить о том, что старая Европа при распределении руководящих должностей обижает "новичков", но, возможно, компенсирует это важными позициями в Европейской комиссии. В этом контексте Литва начала мечтать о таких сферах, как финансы, инновации, внутренняя безопасность или энергетика (кто, если не мы, остановит "Северный поток – 2").



Однако время идет, а мы даже не способны выдвинуть своего кандидата. Как недавно отметил лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис: "У меня есть новости из Европейской народной партии — переговоры де-факто окончены, мы в них не участвовали. Последнее сообщение, которое я получил из офиса госпожи Урсулы фон дер Ляйен, о том, что нам достались одни остатки, какие именно, не указано. Просто то, что другим не нужно".



Короче говоря, Литва, вероятно, в Брюсселе уже не получит ничего хорошего — в первую очередь потому, что в данном случае с самого начала важен был внутренний, а не международный политический, контекст, суть которого сосредоточена на борьбе за влияние между Карбаускисом, Сквернялисом и Науседой.



Кто кого



Кандидатуру еврокомиссара представляет правительство по согласованию с Сеймом (фактически с "крестьянами", точнее с Карбаускисом) и президентом.



Карбаускис уже объявил, что фракция "крестьян" предлагает кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса, министра экономики и инноваций. Возможно, потому, что лидер правящих хочет избавиться от молодого конкурента в Литве, чтобы навести порядок в партии (хотя Синкявичюса нельзя назвать антагонистом Карбаускиса), или, возможно, потому, что он хочет на будущее вырастить сильного политика с европейским опытом.



Но самое главное, что премьер-министр и глава государства не спешат одобрять выбор Карбаускиса. Что это значит?



Создается впечатление, что Науседа либо проверяет на прочность лидера "крестьян", либо просто решил, что его слово сегодня в Литве имеет решающее значение. Другими словами, Карбаускис согласился с желанием президента оставить в покое министра национальной обороны. Но теперь Науседа больше не видит смысла в замене министра транспорта и через своего представителя объясняет, что фамилия Синкявичюса не должна мелькать на столе переговоров, что ценный портфель в Европейской комиссии важнее, чем человек от партии. А также утверждает, что необходимо подумать о кандидатуре женщины, потому что это позволит претендовать на значимую сферу ответственности.



Интересно, что логика президента напоминает логику консерваторов, которые предложили Грибаускайте, потому что "важно отказаться от критерия партийности" и назначить стоит "самого опытного человека с высокой международной репутацией и знанием внутренней и внешней политики ЕС". Конечно, еще нельзя однозначно сказать, что Науседа уже стал защищать интересы "Союза Отечества – Христианских демократов Литвы", но факт в том, что он злоупотребляет доброй волей Карбаускиса, который уже заявил, что не будет искать никаких женщин.



Таким образом, ситуация с поиском еврокомиссара отражает борьбу за влияние между лидером "крестьян" и главой государства и практически ничем не отличается от ситуации с формированием правительства, в которой все более явными становятся президентские амбиции. Короче говоря, назревает конфликт между Карбаускисом и Науседой, и очень интересно, кому все-таки придется умерить свои аппетиты.



Никто не хочет проигрывать, потому что у каждого есть свои козыри (у Карбаускиса — коалиция, у Науседы — голоса на выборах). И оба по-своему правы — президент может утверждать, что внешняя политика — это его сфера, то есть он первый должен выбирать кандидата на должность еврокомиссара, но тогда лидер правящих может ответить, что в таком случае глава государства должен меньше вмешиваться в формирование правительства.



Конец этой игры неизбежен, поскольку страна не может жить без министров, а Европейская комиссия — без еврокомиссара, но кто станет победителем, неясно. Позиция Сквернялиса могла бы сыграть важную роль, но он все еще торчит в засаде.



Как бы то ни было, после окончания этого эпизода литовского политического сериала станет яснее, кто в доме хозяин. lt.sputniknews.ru Категории: политика Ключевые слова: еврокомиссар — статья прочитана 115 раз Комментарии